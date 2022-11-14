«Укрэнерго» пообещало проблемы со светом в Киеве еще неделю

Отключения света в Киеве и семи областях Украины продлятся не меньше недели. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, отключение продлится из-за разрушенного объекта на юго-западе страны.

«На этой неделе было повреждение очень серьезного нашего объекта в юго-западной части Украины. Ситуация остается тяжелой. Отключения электроэнергии в Киеве и семи областях продолжатся еще в течение недели», — заявил Кудрицкий в эфире национального телемарафона на канале «Перший» («Первый»).

Отключения пройдут в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

«Планируем, что графики отключений в этих регионах будут плановыми с учетом оперативной ситуации и при отсутствии дальнейших масштабных разрушений», — сказал представитель «Укрэнерго».

Кудрицкий также отметил, что когда есть возможность, «более стабильные регионы» делятся электричеством с такими крупнейшими регионами потребления, как Киевский или Харьковский энергоузлы. При этом энергетики будут стараться обеспечить электричеством все регионы, где отсутствует сеть, соединив их с другими областями, указал он.

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате обстрелов Вооруженных сил России в стране повреждено 30–40% энергетической инфраструктуры. Позднее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление энергетической инфраструктуры страны потребуется более $200 млн. Он предупредил, что плановые отключения электричества, которые в октябре затронули более 9 млн граждан страны, будут продолжаться.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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