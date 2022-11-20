«Укрэнерго» сообщило о плановых отключениях электроэнергии 20 ноября

Отключения электроэнергии планируются во всех регионах Украины 20 ноября. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Во всех регионах Украины с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются», — говорится в Telegram-канале компании.

Накануне, как отметили в «Укрэнерго», удалось смягчить ограничение потребления электроэнергии.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наиболее тяжелая ситуация с электричеством сложилась в Киеве и области, Одессе и области, а также в Харькове и Харьковской области.

Глава крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК Максим Тимченко также 19 ноября заявил, что украинцы, у которых есть возможность покинуть страну, должны быть готовы сделать это до наступления зимы, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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