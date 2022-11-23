В поисках света: что нужно знать про энергетику Крыма

23 и 23 ноября пять беспилотников ВСУ были сбиты на подлете к Балаклавской ТЭС. Эта новая теплостанция стала одной из ключевых для региона, и ВСУ предпринимали попытки атаковать ее минимум трижды. Как устроена энергетика Крыма сегодня, разбирались «Известия».

Как устроена энергосистема Крыма

До 2014 года Крым считался энергодефицитным объектом. Такой статус сохранялся за ним еще со времен СССР: собственные мощности покрывали потребности Крыма не больше, чем на 30%. Суточная потребность полуострова в электроэнергии оценивалась в 1200 мегаватт, а вырабатывал полуостров 160 мегаватт. Для сравнения, сегодня потребность полуострова превысила 1500 мегаватт в сутки, а обеспечивает себя полуостров больше, чем на 80%.

Основные потоки поступали от Запорожских АЭС и ТЭС и энергосистемы Николаевской области Украины перетоками по четырем высоковольтным линиям электропередач: «Мелитополь — Джанкой», «Каховка — Джанкой», «Каховка — Островское», «Каховка — Титан». Переток из Херсонской области обеспечивала подстанция «Каховская», из Запорожской — подстанция «Мелитопольская», на территории самого Крыма за прием и дальнейшее распределение электроэнергии обеспечивал подстанции «Островская» и «Джанкой».

После 2014 года ситуация в корне изменилась. С 2014 по 2017 годы в Крым поставили 18 мобильных газотурбинных станций (МГТЭС), на которые в первые годы пришлась основная нагрузка . В 2015-2016 годах они обеспечивали до 70% всей энергогенерации. МГТЭС везли не только из Московской области, но даже из Владивостока. Также в энергосистеме Крыма 4 ТЭЦ: «Сакская», «Севастопольская», «Симферопольская» и «Камыш-Бурунская», построенные еще во времена СССР. Их реконструкция должна была начаться по плану развития полуострова на 2019-2023 годы.

В поисках света Балаклавская ТЭС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

А в 2019 году на полуострове заработали две первые ТЭС — Балаклавская в Севастополе и Таврическая в Симферополе. Они стали ключевыми элементами новой энергосистемы Крыма. Благодаря им стоимость энергии подешевела почти на четверть. В результате к 2020 году полуостров на 82% сам обеспечивал себя энергией, а недостающие мощности поступали с Ростовской АЭС по трем ниткам энергомоста «Крым-Кубань».

В октябре 2022 года Крым даже начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области.

Необычно для России обстоит дело с альтернативными источниками энергии в Крыму. На полуострове расположено шесть солнечных электростанций (СЭС) и шесть ветряных (ВЭС). Вместе они обеспечивают до 5% всей электрогенерации для Крыма — больше, чем в любом другом регионе России.

В 2019 году был утвержден план развития полуострова, согласно которому планировалось модернизировать и укрупнять электросети, увеличивать трансформаторные мощности, а в перспективе — построить еще две ТЭС, Джанкойскую и Черноморскую. Кроме того, на Кубани для потребностей Крыма в 2022 году начали строить ТЭС «Ударная». Ее планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. До конца года Крым получит дополнительно 1 млрд рублей на усиление своей энергетической инфраструктуры, заявил в октябре премьер Михаил Мишустин.

В поисках света Таврическая ТЭС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Сегодня на долю потребителей приходится около 40% всей электроэнергии страны, еще 17% забирает промышленность (в основном потому, что часть предприятий самостоятельно вырабатывает энергию). До 7% приходится на сельское хозяйство и около 25% — на малый коммерческий сектор.

Как атаковали Балаклавскую ТЭС

В ночь на 27 октября беспилотник уже атаковал Балаклавскую ТЭС. В результате загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. Нынешняя провокация в адрес Балаклавской ТЭС — далеко не последняя, уверены в Крыму. Здесь понимают, что если этих дронов будет в разы больше, то они могут нанести и более серьезный ущерб.

В поисках света Балаклавская ТЭС Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

На сегодня общая установленная мощность Балаклавской ТЭС станции составляет 470 Мвт. Вместе с Таврической они способны покрывыть до 90% потребностей полуострова. Однако масштабного блэкаута, как в 2015 году, уже не будет: энергобезопасность Крыма поддерживают три нитки энергомоста «Крым-Кубань».

Как в Крыму наступил блэкаут в 2015 году

Самой памятной атакой, к которой была привязана и нынешняя провокация дронов против Балаклавской ТЭС, стала атака на ЛЭП в Херсонской области 22 ноября 2015 года. Тогда в Крыму наступил блэкаут: свет погас во всех населенных пунктах полуострова.

Власти Крыма и Севастополя ввели режим ЧС. Все социальные объекты перевели на резервные источники питания, школы и детские сады ушли на вынужденные каникулы. Несколько месяцев крымчане были вынуждены буквально выживать, довольствуясь кратковременными включениями света, а полностью преодолеть введенную из-за энергодефицита ЧС удалось лишь через полгода. МЧС перебросило на полуостров более 600 генераторов. Тогда же, в декабре 2015 года, заработала первая нитка энергомоста «Крым-Кубань», связавшая крымскую энергосистему с ОЭС Юга — единой энергетической системой России.

В поисках света Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Тогда же было принято решение строить на полуострове ТЭС, чтобы сделать энергосистему Крыма максимально независимой. Строили их круглосуточно и в рекордные сроки — два года.

Планируется ли строить в Крыму атомную электростанцию

К концу года на полуострове должен завершиться снос Крымской (Щелкинской) АЭС. Легендарную стройку заморозили в 1989 году на фоне аварии на Чернобыльской АЭС, хотя первый энергоблок был готов на 80%. В последние годы «Кубик» — как называли в народе здание АЭС за характерный вид, — облюбовали туристы.

В настоящее время планов строить в Крыму АЭС. Это было бы нецелесообразно из-за дефицита воды, пояснил главный научный сотрудник отдела радиационной безопасности персонала Федерального медицинского биофизического центра им. А.И.Бурназяна Владимир Клочков.

В поисках света Таврическая ТЭС Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко