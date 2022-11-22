Система ПВО сбила пытавшиеся атаковать Балаклавскую ТЭС беспилотники ВСУ

В Севастополе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотника, которые пытались атаковать Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев во вторник, 22 ноября, в своем Telegram-канале.

«При попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника», — написал губернатор.

Он добавил, что в этот же день над акваторией Севастополя российский флот отразил атаки трех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Развозжаева, экстренные службы города не зафиксировали никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет.

31 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку украинских БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В Минобороны РФ тогда пояснили, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. После этого в ООН заявили о готовности расследовать атаку.

Российский лидер Владимир Путин в тот же день поблагодарил моряков, отразивших атаки в Черном море. Он добавил, что и подводные, и воздушные беспилотники частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины.

Комментируя атаку на российские корабли, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предоставит британскому послу Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к этой атаке.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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