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В ООН заявили о готовности расследовать атаку на российские корабли в Севастополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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ООН готова расследовать атаки на российские корабли в Севастополе и возможное использование договоренностей об экспорте зерна в военных целях. Об этом 31 октября заявил на заседании Совбеза замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

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Он подчеркнул, что использование зерновой сделки для достижения военного преимущества было бы серьезным злоупотреблением.

«ООН обладает привилегией помогать сторонам в реализации этой уникальной договоренности. <...> ООН готова расследовать вместе с государствами-членами, участвующими в инициативе, любые представленные доказательства, если потребуется», — сказал Гриффитс.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки Киева на корабли Черноморского флота в Севастополе. В военном ведомстве отметили, что Киев атаковал суда, которые обеспечивают безопасность зернового коридора.

Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в беседе с «Известиями» отметил, что, используя зерновой коридор для атак на Российский флот, Киев сработал против себя и своих западных партнеров.

На следующий день делегации Турции, Украины и ООН согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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