В ООН заявили о готовности расследовать атаку на российские корабли в Севастополе

ООН готова расследовать атаки на российские корабли в Севастополе и возможное использование договоренностей об экспорте зерна в военных целях. Об этом 31 октября заявил на заседании Совбеза замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Он подчеркнул, что использование зерновой сделки для достижения военного преимущества было бы серьезным злоупотреблением.

«ООН обладает привилегией помогать сторонам в реализации этой уникальной договоренности. <...> ООН готова расследовать вместе с государствами-членами, участвующими в инициативе, любые представленные доказательства, если потребуется», — сказал Гриффитс.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки Киева на корабли Черноморского флота в Севастополе. В военном ведомстве отметили, что Киев атаковал суда, которые обеспечивают безопасность зернового коридора.

Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в беседе с «Известиями» отметил, что, используя зерновой коридор для атак на Российский флот, Киев сработал против себя и своих западных партнеров.

На следующий день делегации Турции, Украины и ООН согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.