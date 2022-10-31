Постпред РФ при ООН прокомментировал выход Москвы из зерновой сделки

Используя зерновой коридор для атак на российский флот, Киев сработал против себя и своих западных партнеров. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«29 октября ВСУ под руководством британских специалистов совершили по своей сути теракт, атаковав беспилотниками корабли, обеспечивавшие в том числе безопасность гуманитарного коридора, по которому вывозилась украинская сельхозпродукция в рамках «Черноморской инициативы». В связи с очередной безрассудной выходкой киевского режима Россия более не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «Черноморской инициативе» и приостанавливает свое участие в ее реализации с 29 октября на неопределенный срок», — отметил дипломат.

По его словам, Россия уже официально уведомила Генсекретаря ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) и главу Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ответственных от ООН за «зерновую сделку», о принятом РФ решении.

29 октября РФ приостановила участие в реализации зерновой сделки. Об этом сообщили в Минобороне страны, указав в качестве причины произведенную в этот день атаку украинских беспилотников при участии специалистов Великобритании на корабли Черноморского флота.

«Степень недальновидности поступков Зеленского, слепо действующего по указке Лондона и Вашингтона, поражает. Де-факто коммерческий проект Украины по вывозу своих агропродуктов в преимущественно развитые страны имел мало общего с заявленными гуманитарными целями по «спасению голодающих стран». Свернув работу «зернового коридора» атаками на корабли, обеспечивающие его безопасность, киевский режим в очередной раз выстрелил в ноги себе и своим западным покровителям», — заявил Гатилов.

Подписание «зерновой сделки» состоялось 22 июля. Соглашение, которое предусматривало создание безопасных морских коридоров для вывоза украинского зерна из трех портов (Одессы, Черноморска и Южного), Москва и Киев заключили отдельно: каждая сторона подписала документ с Турцией и ООН.

В интервью «Известиям» дипломат также рассказал о причинах выхода РФ из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), единомышленниках Москвы в организации и назвал новых потенциальных членов в Совбезе ООН.

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«Киевский режим выстрелил в ноги себе и западным покровителям»