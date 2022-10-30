Срывная волна: есть ли шанс на возобновление зерновой сделки

Турция готова в ближайшее время стать посредником в процессе восстановления зерновой сделки. Об этом «Известиям» заявили в парламенте страны, отметив, что для начала Россия должна получить гарантии безопасности от международного сообщества. 29 октября РФ приостановила участие в инициативе на неопределенный срок из-за атак украинских беспилотников на Черноморский флот. В МИД страны подчеркнули: теперь безопасность перевозок гарантировать невозможно. Представители ООН в свою очередь продолжают контакты с российской стороной по этому вопросу. Москва уже запросила заседание Совбеза организации на 31 октября.

Гарантии в опасности

29 октября РФ приостановила участие в реализации зерновой сделки. Об этом сообщили в Минобороны страны, указав в качестве причины атаку украинских беспилотников на корабли Черноморского флота, совершенную при участии специалистов из Великобритании в этот же день.

Позже с заявлением выступил МИД РФ. В дипломатическом ведомстве объяснили, что в связи с действиями украинских вооруженных сил российская сторона более не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в черноморской инициативе, и потому приостанавливает ее реализацию на неопределенный срок. Соответствующие указания переданы представителям России в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия.

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Справка «Известий» Подписание зерновой сделки состоялось 22 июля во Дворце Долмабахче. Соглашение, которое предусматривало создание безопасных морских коридоров для вывоза украинского зерна из трех портов (Одессы, Черноморска и Южного) Москва и Киев заключили отдельно: каждая сторона подписали документ с Турцией и ООН. Срок действия соглашения составлял 120 дней, но при этом допускалась возможность ее продления. Кроме того, РФ и ООН заключили в Стамбуле меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Срок действия этих договоренностей составлял три года.

О приостановке участия в инициативе Москва также официально уведомила генсека ООН Антониу Гуттериша. Соответствующее письмо 29 октября направил постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя. Он указал, что атакованные корабли курсировали только по гуманитарным маршрутам, организованным для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины. По его словам, удар был осуществлен под прикрытием коридоров безопасности, использующихся в рамках зерновой сделки. В этой связи РФ запросила на 31 октября заседание Совбеза ООН.

Украинские власти до сих пор официально не подтвердили причастность к ударам по Севастополю, хотя американское издание The New York Times уже выпустило материал с указанием на причастность Киева к этому инциденту.

Несмотря на это, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 29 октября, что действие зерновой сделки было приостановлено «под надуманным предлогом». По его словам, все страны должны требовать от России возвращения к обязательствам по сделке. Решение Москвы показывает, что переговоры с РФ — «пустая трата времени», сказал в этот же день советник украинского президента Михаил Подоляк.

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Владимир Зеленский в свою очередь, призвал исключить Россию из G20. По его мнению, решение о приостановке участия в зерновой сделке может усугубить ситуацию с голодом на нескольких континентах, и потому «РФ не место в «Двадцатке»».

Тем не менее как раз украинская сторона делает все, чтобы страшными методами напоминать о себе, заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Киевскому режиму не нужны мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе», — написала она в своем Telegram. Также дипломат подчеркнула, что Москва намерена привлечь внимание мирового сообщества «к серии терактов, совершенных в отношении РФ в Черном и Балтийском морях». В частности, этот вопрос будет поднят в Совете Безопасности ООН.

Последняя капля

Срыв продуктовой сделки вызвал серьезную обеспокоенность у международного сообщества. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация находится в контакте с российскими властями по этому вопросу. Он подчеркнул важность того, чтобы все стороны воздерживались от действий, которые поставят под угрозу «важнейшую гуманитарную инициативу».

К вечеру 30 октября в минобороны Турции заявили, что выход судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия РФ в зерновой сделке пока осуществляться не будет. Вскоре в СМИ появилась информация о том, что Турция уже налаживает «телефонную дипломатию» с Россией касательно зерновой сделки на всех уровнях. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможных контактах Москвы и Анкары по этому вопросу. Ранее, 29 октября, он сообщал, что Владимир Путин пока не планирует переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Посредничество Анкары «определенно начнется в ближайшее время», заявил «Известиям» депутат великого собрания Турции (парламента) Озтюрк Йылмаз.

— Приостановление участия России может создать множество проблем, особенно для тех, кто нуждается в этих поставках. Вернуться за стол переговоров Москва может только в случае получения гарантий безопасности для своего флота. Турция, безусловно, окажет содействие, однако на реализацию потребуется время. И Москва использует его, что подтолкнуть международное сообщество, которое имеет дело в основном только с Украиной, к уступкам и оказанию некоторого давления на Киев, — добавил политик.

Однако ожидать быстрого восстановления сделки или подписания нового соглашения не стоит, уверен турецкий политолог Карим Хас.

— Надо понимать, что российская сторона и так неоднократно выражала недовольство по реализации российской части сделки из-за санкций. Сейчас Москва планирует поставлять зерно и удобрение через Турцию на международный рынок. И в целом администрация Эрдогана готова к сотрудничеству с РФ в этом вопросе. Однако именно восстановления зерновой сделки в ближайшее время я не ожидаю, — сказал «Известиям» эксперт.

Он также напомнил, что украинское зерно практически не поставлялось в беднейшие страны, а в основном шло в Европу.

— То есть для приостановления сделки было множество причин. Атака на Черноморский флот стала последней каплей, — добавил Карим Хас.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил 29 октября, что по результатам зерновой сделки беднейшим странам было поставлено около 500 тыс. т зерновых. При этом основной объем зерна, по его словам, они купили у Киева за свой счет. Россия же готова поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерновых безвозмездно, сообщил министр, добавив, что поставки могут быть организованы в том числе при участии Турции.

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Источник «Известий», знакомый с ситуацией, заявил, что представители ООН предпринимали определенные усилия и контактировали с США и ЕС, чтобы российская часть зерновой сделки осуществлялась беспрепятственно. Однако до последнего момента это не давало практического результата. По его данным, на недавней встрече представителей РФ и ООН в Москве были достигнуты определенные договоренности, но к конкретному решению это не привело.

Символическое значение

Запад также не оставил без внимания выход РФ из черноморской инициативы, сделав акцент на угрозе усиления продовольственного кризиса. Президент США Джо Байден в эфире CNN сделал почти синонимичное украинскому заявление. «Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом», — заявил американский лидер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отметил, что власти страны сожалеют о решении России приостановить участие в зерновой сделке. По его словам, благодаря ей удалось перевезти 9 млн т продовольствия и снизить цены во всем мире. «Это было успехом, это должно продолжаться», — подчеркнул американский чиновник.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал 30 октября, что ЕС призывает Россию изменить решение о приостановке ее участия в зерновой сделке. По мнению Борреля, Москва этим решением ставит под угрозу основной маршрут вывоза зерна и удобрений, в которых нуждается мир для преодоления глобального продовольственного кризиса. А вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera сказал, что «это означает отнять еду у миллионов людей, живущих в нищете».

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Кроме того, пересмотреть свое решение по зерновой сделке и срочно ее возобновить РФ призвало и НАТО.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что срыв зерновой сделки имеет серьезные последствия, поскольку она обладала также и символическим смыслом, будучи единственным достигнутым соглашением за месяцы конфликта.

— Чтобы Россия вернулась в эту сделку, необходимо предоставить прежде всего гарантии того, что такого рода удары не будут возобновлены. Во-вторых, нужно решить вопрос с блокировкой доступа российского зерна и удобрений на международный рынок. Сейчас начнутся консультации в разном формате — двусторонние и многосторонние. Восстановление сделки принципиально не только с точки зрения урегулирования продовольственного кризиса. Она показывала: несмотря на все сложности, хотя бы о чем-то можно договорится, — добавил эксперт.

30 октября глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз напомнил, что руководство России, в том числе Владимир Путин, по-прежнему готово к переговорам по Украине.