«Продовольственный кризис приобрел угрожающие масштабы до событий на Украине»
На данный момент Украина смогла вывести 7,8 млн т зерна по линии «Черноморской зерновой инициативы». Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор московского отделения Продовольственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков. При этом, по его словам, продовольственный кризис приобрел угрожающие масштабы задолго до событий на Украине. На сегодня 3,1 млрд человек во всем мире недоступны здоровые пищевые рационы. Наиболее сложная ситуация сложилась на Африканском континенте, где хронически голодает каждый пятый житель. Олег Кобяков также отметил, что примерно четверть мирового экспорта пшеницы обеспечивают Россия (16%) и Украина (10%). Однако даже прогнозируемый в этом году рекордный урожай зерновых в РФ в 150 млн т не позволит компенсировать выпадающие объемы поставок на мировой рынок.
«Продовольственный кризис приобрел угрожающие масштабы задолго до событий на Украине»
— Как вы оцениваете риски усиления продовольственного кризиса в мире?
— С тех пор, когда ООН в 2015 году провозгласила Цели устойчивого развития, масштабы голода продолжали медленно расти темпами по 10 млн человек ежегодно. К 2019-му эта прибавка составила 60 млн, и в том последнем «доковидном» году голодающих на планете насчитывалось порядка 690 млн. То есть каждый 12-й житель планеты, в основном в развивающихся странах, испытывал хронический голод. Пандемия выдавила в зону голода еще до 110–120 млн людей. В 2020 году число голодающих на планете выросло до 811 млн, а в 2021-м достигло 828 млн.
Помимо роста числа хронических голодающих, в 2021 году с умеренной или тяжелой формой отсутствия продовольственной безопасности столкнулись порядка 2,3 млрд человек (более четверти мирового населения). Сегодня здоровые пищевые рационы экономически недоступны 3,1 млрд. Таким образом, приходится с сожалением констатировать, что мировому сообществу едва ли удастся добиться второй Цели устойчивого развития — ликвидировать голод к 2030 году.
— Какие страны находятся в наиболее уязвимом положении?
— География мирового голода весьма широка. Самое большое число голодающих живет в Азии — 425 млн, затем в Африке — 278 млн и в Латинской Америке — 56 млн. Эти показатели достигают 29,8% населения в соответствующих регионах. Наиболее бедственная ситуация сложилась на Африканском континенте, где хронически голодает каждый пятый житель.
— Какую роль сыграл военный конфликт на Украине, и стал ли он основным триггером кризиса?
— Продовольственный кризис разразился или, вернее, приобрел угрожающие масштабы задолго до событий на Украине. Заместитель генерального директора ФАО Маурицио Мартина в одном из интервью разъяснил, что еще до конфликта на Украине почти 200 млн человек в 53 странах страдали от острой нехватки продовольствия.
В свою очередь, главный экономист ФАО Максимо Тореро неоднократно подчеркивал, что факторы, которые в первую очередь привели к росту мировых цен, всё еще в силе. А именно: «высокий спрос на продовольствие в мире, неблагоприятные погодные условия в некоторых крупных странах, большие производственные и транспортные расходы и сбои в цепочках поставок из-за ковидной пандемии, что усугубляется неопределенностью, вызванной продолжающейся <...> на Украине».
Мировое сообщество сталкивается с тем, что мы в ФАО называем тройным бременем. Это вооруженные конфликты, экономические встряски и негативные последствия изменения климата. Все вместе они сдерживают устойчивое развитие агропродовольственных секторов экономики. Как следствие, перед нами стоит судьбоносный вызов, притом двойной. Необходимо не только ликвидировать голод, но и провести кардинальную перестройку агропродовольственных систем для многократного повышения их эффективности, чтобы мы могли накормить 9 млрд человек, которые будут жить на планете к середине XXI века.
«На конец сезона 2023 года ФАО прогнозирует лишь небольшой прирост запасов пшеницы в мире»
— Индекс цен на зерно ФАО в августе составил 145,2 пункта, что на два пункта ниже, чем в июле, но всё же на 14,8 пункта выше, чем в августе прошлого года. Какие прогнозы на будущее?
— Снижение среднего значения индекса цен на зерновые ФАО обусловлено сокращением международных цен на пшеницу на 5,1% вследствие улучшения видов на урожай в Северной Америке и РФ, а также возобновления экспорта через черноморские порты Украины. Однако, согласно прогнозу ФАО, урожай зерновых в текущем году составит 2,7 млрд т, что в сравнении со статистикой годичной давности означает снижение на 38,9 млн т (или 1,4%). Нисходящий тренд задали производители фуражных зерновых, которым противостоят жара, засуха и дефицит осадков в странах ЕС, да и в целом в Северном полушарии. Не радует погода и кукурузу, которую выращивают в США в регионе Среднего Запада.
По рису, по сравнению с июльским прогнозом, ФАО понизила на 6 млн т ожидаемый в 2022 году объем производства до 514,5 млн т (в пересчете на обрушенное зерно), что на 2,1% ниже рекордного уровня 2021 года, но всё же выше среднего показателя. И хотя фуражное зерно подорожало незначительно, цены на него остаются на 12,4% выше прошлогодних. На конец сезона 2023 года ФАО прогнозирует лишь небольшой прирост запасов пшеницы в мире. В Индии и Евросоюзе объемы припасенной пшеницы несколько снизятся, зато они вырастут в Китае и России.
— Какую долю на рынке зерна занимают Украина и Россия? Может ли РФ компенсировать украинскую продукцию и закрыть потребности нуждающихся стран?
— Первые пять мест в списке 10 крупнейших в мире экспортеров зерна распределяются следующим образом: Россия (30 млн т), США (26 млн т), Канада (26 млн т), Франция (19 млн т), Украина (14 млн т). При этом примерно четверть мирового экспорта пшеницы обеспечивают только Россия (16%) и Украина (10%). На долю РФ и Украины приходится около половины мирового экспорта подсолнечного масла.
В рамках так называемой Черноморской зерновой инициативы с начала августа Украина возобновила отгрузку зерна из трех своих портов, и на сегодня по этому каналу вывезено порядка 7,8 млн т. Что касается возможности замещения Россией сокращения поставок Украины, то ФАО считает, что прогнозируемый в этом году рекордный урожай зерновых в РФ (порядка 150 млн т, в том числе около 90 млн т пшеницы) не позволит компенсировать выпадающие объемы поставок на мировой рынок в силу целого ряда факторов. Здесь и неспособность мировых логистических цепочек перестроиться в столь короткий период, и санкционные ограничения в отношении России. Наконец, нельзя забывать о том, что украинские фермеры и трейдеры должны реализовать свою продукцию, компенсировать понесенные затраты, получить заслуженные доходы и освободить зернохранилища под урожай этого года.
— Уместно ли говорить о том, что санкции против российской экономики оказывают негативное влияние на ситуацию с продовольствием в мире?
— Формально ни российское продовольствие, ни удобрения не являются объектом санкций. Вместе с тем на практике ограничения, касающиеся денежных переводов, запретов захода российских судов в иностранные порты, возросшая стоимость фрахта и страхования судов, по сути, преградили российскому зерну дорогу на мировой рынок.
В силу этих же причин де-факто заблокированы международные поставки российских удобрений — при том, что РФ занимала первое место в мире по экспорту азотных удобрений, второе место по экспорту калийных удобрений и третье место по экспорту фосфорных удобрений. Уже сегодня в странах Европейского союза фиксируется многократно выросшая цена на исходное сырье для определенного вида удобрений — на природный газ. Как следствие, производство удобрений в Европе сократилось на 70%.
Дефицит этого важнейшего ресурса скажется повсеместно. Под угрозой недополученного урожая и, как следствие, сокращения поголовья домашнего скота из-за дефицита фуражного зерна окажутся наименее экономически развитые страны Африки и Азии. В ряде стран Африки цены на удобрения уже взлетели на 300%. Да и в Европе такие страны, как Литва, Молдавия, Сербия, Финляндия и Эстония почти на 100% зависят от поставок российских удобрений. К ним добавляются Ирландия, Норвегия, Польша, Северная Македония, Словения. К слову, 10-я часть всех используемых в аграрном секторе США удобрений — импорт из России.
— Какие оценки этому дает ООН?
— Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев заявил в июне на ПМЭФ-2022, что «сезон 2022–23 будет не только холодным, но и голодным, если мы не начнем продавать в полном объеме минеральные удобрения». Отмечу, что в этом контексте заслуживает внимания предложение России бесплатно передать развивающимся странам 300 тыс. т удобрений, застрявших в западных перевалочных портах. Опасения высказал на днях и пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, заявив, что российские удобрения и сырье для их производства, включая аммиак, являются ключевыми ресурсами для мирового сельскохозяйственного производства. ООН озабочена перспективами будущего урожая. По словам Дюжаррика, «если до начала посевной не удастся обеспечивать удобрениями по приемлемым ценам фермеров по всем мире, то кризис экономической доступности продовольствия грозит перерасти в кризис его физического отсутствия».
«Основными причинами голода на протяжении человеческой истории всегда были вооруженные конфликты»
— Можно ли как-то исправить ситуацию с тем, чтобы наиболее нуждающиеся страны — в основном Африка — получали больше поставок?
— Для нормального функционирования мирового продовольственного рынка, обеспечения баланса спроса и предложения и справедливых цен на продовольствие необходимы прозрачность, предсказуемость, бесперебойность поставок и отказ от ограничительных, прежде всего политически мотивированных торговых мер. Разрыв логистических цепочек из-за пандемий, войн, санкций, экспортных запретов ведет к росту волатильности цен на основные товарные группы. Они становятся недоступными для беднейших стран, прежде всего охваченных собственными кризисами или пострадавших из-за стихийных бедствий. В этих случаях задействуют механизмы срочной внешней продовольственной помощи, в том числе по каналам Всемирной продовольственной программы (ВПП), оказываемой до тех пор, пока пострадавшая страна не сможет самостоятельно производить или импортировать продовольствие.
— Какую роль в этом вопросе сыграла зерновая сделка?
— Согласно данным ООН, сухогрузы из украинских портов направлялись в основном в Турцию, а также в Китай и Индию, а в Африке — в Египет, Сомали и Джибути. Порядка 100 судов покинули украинские порты. Примерно 30% имели своим конечным пунктом назначения страны с низким и ниже среднего уровнем дохода. Вместе с тем ФАО считает, что поступление этого объема зерна на мировой рынок способствовало снижению цен и повышению доступности продовольственного импорта, в том числе и для развивающихся стран.
В этой связи считаем весьма важным продолжение взаимодействия в рамках Черноморской зерновой инициативы и продление срока действия договоренностей, достигнутых в Стамбуле 22 июля, включая обеспечение беспрепятственного доступа на мировые рынки российского продовольствия и удобрений. Эти вопросы обсуждали с российской стороной посетившие Москву 16–17 октября высокопоставленные представители ООН — заместитель Генсекретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный секретарь ЮНКТАД Ребекка Гринспан.
— Что может остановить нынешний кризис?
— Нужно помнить, что основными причинами голода на протяжении человеческой истории всегда были вооруженные конфликты — малые и большие войны, которые несли за собой потерю человеческих жизней, а также средств производства, гибель скота, урожая, нарушение торговых цепочек и, естественно, снижение благосостояния людей. Второй источник голода — стихийные бедствия. В связи с изменением климата, глобальным потеплением, антропогенной деятельностью этот фактор становится всё более весомым. Сюда относятся засухи, наводнения, тайфуны, циклоны и нашествие вредителей. Например, недавнее нашествие пустынной саранчи в Восточной Африке.
Наконец, третья группа деструктивных факторов — разного рода экономические потрясения, которые связаны и с войнами, и со стихийными бедствиями, и с нарушением снабженческо-сбытовых цепочек. В нынешнем году это наглядно проявилось в энергетическом кризисе. Эти «демотиваторы» негативно влияют на агропродовольственные системы и непосредственно затрагивают интересы нас как потребителей.
ФАО, осознавая, что обострились проблемы, связанные с национальным платежным балансом в связи с ростом цен на продовольствие, предложила странам-донорам создать глобальный механизм финансирования импорта продовольствия (FIFF). Цель одна — помочь бедным странам справиться с резким ростом цен. Эта мера ориентирована на страны с низким и ниже среднего уровнем дохода, которые являются нетто-импортерами продовольствия.
Среди союзных России стран в эту категорию попадают Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Надо сказать, что ФАО — убежденная «рыночница», полагающая, что только справедливая, свободная и транспарентная торговля вводимыми ресурсами, продовольственным сырьем и пищевыми продуктами в соответствии с принципами ВТО сможет вернуть мировую экономику на рельсы стабильного развития. При этом ФАО выступает за ответственную реализацию странами-членами социальных функций государства, призванных обеспечить защиту и продовольственную безопасность своих наименее защищенных граждан согласно главному принципу «Повестки-2030» ООН: «Никто не должен быть забыт!»