«Продовольственный кризис приобрел угрожающие масштабы до событий на Украине»

На данный момент Украина смогла вывести 7,8 млн т зерна по линии «Черноморской зерновой инициативы». Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор московского отделения Продовольственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков. При этом, по его словам, продовольственный кризис приобрел угрожающие масштабы задолго до событий на Украине . На сегодня 3,1 млрд человек во всем мире недоступны здоровые пищевые рационы . Наиболее сложная ситуация сложилась на Африканском континенте, где хронически голодает каждый пятый житель. Олег Кобяков также отметил, что примерно четверть мирового экспорта пшеницы обеспечивают Россия (16%) и Украина (10%). Однако даже прогнозируемый в этом году рекордный урожай зерновых в РФ в 150 млн т не позволит компенсировать выпадающие объемы поставок на мировой рынок.

Фото: Пресс-служба московского отделения ФАО Директор московского отделения ФАО Олег Кобяков

«Продовольственный кризис приобрел угрожающие масштабы задолго до событий на Украине»

— Как вы оцениваете риски усиления продовольственного кризиса в мире?

— С тех пор, когда ООН в 2015 году провозгласила Цели устойчивого развития, масштабы голода продолжали медленно расти темпами по 10 млн человек ежегодно. К 2019-му эта прибавка составила 60 млн , и в том последнем «доковидном» году голодающих на планете насчитывалось порядка 690 млн. То есть каждый 12-й житель планеты, в основном в развивающихся странах, испытывал хронический голод. Пандемия выдавила в зону голода еще до 110–120 млн людей. В 2020 году число голодающих на планете выросло до 811 млн, а в 2021-м достигло 828 млн .

Помимо роста числа хронических голодающих, в 2021 году с умеренной или тяжелой формой отсутствия продовольственной безопасности столкнулись порядка 2,3 млрд человек (более четверти мирового населения). Сегодня здоровые пищевые рационы экономически недоступны 3,1 млрд . Таким образом, приходится с сожалением констатировать, что мировому сообществу едва ли удастся добиться второй Цели устойчивого развития — ликвидировать голод к 2030 году.

Продовольственный кризис Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Himanshu Bhatt

— Какие страны находятся в наиболее уязвимом положении?

— География мирового голода весьма широка. Самое большое число голодающих живет в Азии — 425 млн, затем в Африке — 278 млн и в Латинской Америке — 56 млн. Эти показатели достигают 29,8% населения в соответствующих регионах. Наиболее бедственная ситуация сложилась на Африканском континенте, где хронически голодает каждый пятый житель.

— Какую роль сыграл военный конфликт на Украине, и стал ли он основным триггером кризиса?

— Продовольственный кризис разразился или, вернее, приобрел угрожающие масштабы задолго до событий на Украине . Заместитель генерального директора ФАО Маурицио Мартина в одном из интервью разъяснил, что еще до конфликта на Украине почти 200 млн человек в 53 странах страдали от острой нехватки продовольствия.

В свою очередь, главный экономист ФАО Максимо Тореро неоднократно подчеркивал, что факторы, которые в первую очередь привели к росту мировых цен, всё еще в силе. А именно: «высокий спрос на продовольствие в мире, неблагоприятные погодные условия в некоторых крупных странах, большие производственные и транспортные расходы и сбои в цепочках поставок из-за ковидной пандемии, что усугубляется неопределенностью, вызванной продолжающейся <...> на Украине».

Мировое сообщество сталкивается с тем, что мы в ФАО называем тройным бременем. Это вооруженные конфликты, экономические встряски и негативные последствия изменения климата . Все вместе они сдерживают устойчивое развитие агропродовольственных секторов экономики. Как следствие, перед нами стоит судьбоносный вызов, притом двойной. Необходимо не только ликвидировать голод, но и провести кардинальную перестройку агропродовольственных систем для многократного повышения их эффективности, чтобы мы могли накормить 9 млрд человек , которые будут жить на планете к середине XXI века.

Продовольственный кризис Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dirceu Portugal

«На конец сезона 2023 года ФАО прогнозирует лишь небольшой прирост запасов пшеницы в мире»

— Индекс цен на зерно ФАО в августе составил 145,2 пункта, что на два пункта ниже, чем в июле, но всё же на 14,8 пункта выше, чем в августе прошлого года. Какие прогнозы на будущее?

— Снижение среднего значения индекса цен на зерновые ФАО обусловлено сокращением международных цен на пшеницу на 5,1% вследствие улучшения видов на урожай в Северной Америке и РФ, а также возобновления экспорта через черноморские порты Украины. Однако, согласно прогнозу ФАО, урожай зерновых в текущем году составит 2,7 млрд т, что в сравнении со статистикой годичной давности означает снижение на 38,9 млн т (или 1,4%). Нисходящий тренд задали производители фуражных зерновых, которым противостоят жара, засуха и дефицит осадков в странах ЕС, да и в целом в Северном полушарии. Не радует погода и кукурузу, которую выращивают в США в регионе Среднего Запада.

По рису, по сравнению с июльским прогнозом, ФАО понизила на 6 млн т ожидаемый в 2022 году объем производства до 514,5 млн т (в пересчете на обрушенное зерно), что на 2,1% ниже рекордного уровня 2021 года, но всё же выше среднего показателя. И хотя фуражное зерно подорожало незначительно, цены на него остаются на 12,4% выше прошлогодних. На конец сезона 2023 года ФАО прогнозирует лишь небольшой прирост запасов пшеницы в мире. В Индии и Евросоюзе объемы припасенной пшеницы несколько снизятся, зато они вырастут в Китае и России .

Продовольственный кризис Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner

— Какую долю на рынке зерна занимают Украина и Россия? Может ли РФ компенсировать украинскую продукцию и закрыть потребности нуждающихся стран?

— Первые пять мест в списке 10 крупнейших в мире экспортеров зерна распределяются следующим образом: Россия (30 млн т), США (26 млн т), Канада (26 млн т), Франция (19 млн т), Украина (14 млн т) . При этом примерно четверть мирового экспорта пшеницы обеспечивают только Россия (16%) и Украина (10%). На долю РФ и Украины приходится около половины мирового экспорта подсолнечного масла.

В рамках так называемой Черноморской зерновой инициативы с начала августа Украина возобновила отгрузку зерна из трех своих портов, и на сегодня по этому каналу вывезено порядка 7,8 млн т . Что касается возможности замещения Россией сокращения поставок Украины, то ФАО считает, что прогнозируемый в этом году рекордный урожай зерновых в РФ (порядка 150 млн т, в том числе около 90 млн т пшеницы) не позволит компенсировать выпадающие объемы поставок на мировой рынок в силу целого ряда факторов . Здесь и неспособность мировых логистических цепочек перестроиться в столь короткий период, и санкционные ограничения в отношении России. Наконец, нельзя забывать о том, что украинские фермеры и трейдеры должны реализовать свою продукцию, компенсировать понесенные затраты, получить заслуженные доходы и освободить зернохранилища под урожай этого года.

— Уместно ли говорить о том, что санкции против российской экономики оказывают негативное влияние на ситуацию с продовольствием в мире?

— Формально ни российское продовольствие, ни удобрения не являются объектом санкций . Вместе с тем на практике ограничения , касающиеся денежных переводов, запретов захода российских судов в иностранные порты, возросшая стоимость фрахта и страхования судов, по сути, преградили российскому зерну дорогу на мировой рынок .

В силу этих же причин де-факто заблокированы международные поставки российских удобрений — при том, что РФ занимала первое место в мире по экспорту азотных удобрений, второе место по экспорту калийных удобрений и третье место по экспорту фосфорных удобрений . Уже сегодня в странах Европейского союза фиксируется многократно выросшая цена на исходное сырье для определенного вида удобрений — на природный газ. Как следствие, производство удобрений в Европе сократилось на 70% .

Дефицит этого важнейшего ресурса скажется повсеместно . Под угрозой недополученного урожая и, как следствие, сокращения поголовья домашнего скота из-за дефицита фуражного зерна окажутся наименее экономически развитые страны Африки и Азии. В ряде стран Африки цены на удобрения уже взлетели на 300%. Да и в Европе такие страны, как Литва, Молдавия, Сербия, Финляндия и Эстония почти на 100% зависят от поставок российских удобрений . К ним добавляются Ирландия, Норвегия, Польша, Северная Македония, Словения. К слову, 10-я часть всех используемых в аграрном секторе США удобрений — импорт из России.

Продовольственный кризис Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Какие оценки этому дает ООН?

— Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев заявил в июне на ПМЭФ-2022, что « сезон 2022– 23 будет не только холодным, но и голодным, если мы не начнем продавать в полном объеме минеральные удобрения ». Отмечу, что в этом контексте заслуживает внимания предложение России бесплатно передать развивающимся странам 300 тыс. т удобрений, застрявших в западных перевалочных портах. Опасения высказал на днях и пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, заявив, что российские удобрения и сырье для их производства, включая аммиак, являются ключевыми ресурсами для мирового сельскохозяйственного производства. ООН озабочена перспективами будущего урожая . По словам Дюжаррика, «если до начала посевной не удастся обеспечивать удобрениями по приемлемым ценам фермеров по всем мире, то кризис экономической доступности продовольствия грозит перерасти в кризис его физического отсутствия».

«Основными причинами голода на протяжении человеческой истории всегда были вооруженные конфликты»

— Можно ли как-то исправить ситуацию с тем, чтобы наиболее нуждающиеся страны — в основном Африка — получали больше поставок?

— Для нормального функционирования мирового продовольственного рынка, обеспечения баланса спроса и предложения и справедливых цен на продовольствие необходимы прозрачность, предсказуемость, бесперебойность поставок и отказ от ограничительных, прежде всего политически мотивированных торговых мер . Разрыв логистических цепочек из-за пандемий, войн, санкций, экспортных запретов ведет к росту волатильности цен на основные товарные группы. Они становятся недоступными для беднейших стран, прежде всего охваченных собственными кризисами или пострадавших из-за стихийных бедствий. В этих случаях задействуют механизмы срочной внешней продовольственной помощи, в том числе по каналам Всемирной продовольственной программы (ВПП), оказываемой до тех пор, пока пострадавшая страна не сможет самостоятельно производить или импортировать продовольствие.

Продовольственный кризис Фото: Global Look Press/Xinhua/Shadati

— Какую роль в этом вопросе сыграла зерновая сделка?

— Согласно данным ООН, сухогрузы из украинских портов направлялись в основном в Турцию, а также в Китай и Индию, а в Африке — в Египет, Сомали и Джибути. Порядка 100 судов покинули украинские порты . Примерно 30% имели своим конечным пунктом назначения страны с низким и ниже среднего уровнем дохода. Вместе с тем ФАО считает, что поступление этого объема зерна на мировой рынок способствовало снижению цен и повышению доступности продовольственного импорта, в том числе и для развивающихся стран.

В этой связи считаем весьма важным продолжение взаимодействия в рамках Черноморской зерновой инициативы и продление срока действия договоренностей, достигнутых в Стамбуле 22 июля, включая обеспечение беспрепятственного доступа на мировые рынки российского продовольствия и удобрений . Эти вопросы обсуждали с российской стороной посетившие Москву 16–17 октября высокопоставленные представители ООН — заместитель Генсекретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный секретарь ЮНКТАД Ребекка Гринспан.

Продовольственный кризис Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Что может остановить нынешний кризис?

— Нужно помнить, что основными причинами голода на протяжении человеческой истории всегда были вооруженные конфликты — малые и большие войны, которые несли за собой потерю человеческих жизней, а также средств производства, гибель скота, урожая, нарушение торговых цепочек и, естественно, снижение благосостояния людей. Второй источник голода — стихийные бедствия . В связи с изменением климата, глобальным потеплением, антропогенной деятельностью этот фактор становится всё более весомым. Сюда относятся засухи, наводнения, тайфуны, циклоны и нашествие вредителей. Например, недавнее нашествие пустынной саранчи в Восточной Африке.

Наконец, третья группа деструктивных факторов — разного рода экономические потрясения , которые связаны и с войнами, и со стихийными бедствиями, и с нарушением снабженческо-сбытовых цепочек. В нынешнем году это наглядно проявилось в энергетическом кризисе. Эти «демотиваторы» негативно влияют на агропродовольственные системы и непосредственно затрагивают интересы нас как потребителей.

ФАО, осознавая, что обострились проблемы, связанные с национальным платежным балансом в связи с ростом цен на продовольствие, предложила странам-донорам создать глобальный механизм финансирования импорта продовольствия (FIFF). Цель одна — помочь бедным странам справиться с резким ростом цен. Эта мера ориентирована на страны с низким и ниже среднего уровнем дохода, которые являются нетто-импортерами продовольствия.

Среди союзных России стран в эту категорию попадают Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Надо сказать, что ФАО — убежденная «рыночница», полагающая, что только справедливая, свободная и транспарентная торговля вводимыми ресурсами, продовольственным сырьем и пищевыми продуктами в соответствии с принципами ВТО сможет вернуть мировую экономику на рельсы стабильного развития. При этом ФАО выступает за ответственную реализацию странами-членами социальных функций государства, призванных обеспечить защиту и продовольственную безопасность своих наименее защищенных граждан согласно главному принципу «Повестки-2030» ООН: «Никто не должен быть забыт!»