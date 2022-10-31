В СКЦ утвердили план движения еще двух судов в Черном море

Делегации Турции, Украины и ООН согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору 30 октября.

Уточняется, что 12 кораблей проследуют из портов Украины, еще четыре ― в них. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле оповестил об этом Россию.

В СКЦ рассказали, что шесть кораблей уже вышли из Украины, но еще не вошли в гуманитарный коридор. Всего же в портах страны и ближайших к ней акваториях разрешения на движение ждут 21 корабль. Общий груз, который они везут, оценивают в 700 тыс. т.

Ранее в этот день сообщалось о согласовании движения 14 кораблей.

Кроме того, в СКЦ в Стамбуле провели заседание по приостановке участия России в зерновой сделке.

Российский источник заявил «Известиям», что участие в «зерновой сделке» было приостановлено, поэтому принятые решения без России не могут ни к чему обязывать.

Также 30 октября стало известно, что официальный представитель НАТО Оану Лунгеску призвала Россию отменить свое решение о приостановке участия в зерновой сделке.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки никто не пострадал.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.