СКЦ сообщил о согласовании движения 14 судов в Черном море

Совместный координационный центр (СКЦ) в воскресенье, 30 октября, сообщил, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море 31 октября в рамках «черноморской инициативы».

«Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и 2 прибывающих. Делегация ООН проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ», — говорится в сообщении.

Кроме того, СКЦ добавил, что шесть судов, перевозящих 186 426 т зерна и других продуктов питания, вышли 30 октября из украинских портов в рамках зерновой сделки, но еще не вошли в гуманитарный коридор.

Отмечается, что в соответствии с процедурами СКЦ все участники координируют свои действия с военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции.

О временной приостановке сделки российская сторона официально уведомила генсека ООН Антониу Гуттериша 29 октября. Соответствующее уведомление получил и координатор ООН при Совместном координационном центре (СКЦ) и передал их представителям Турции и Украины.

Основная причина выхода России из сделки ― атаки киевских властей на корабли Черноморского флота.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что зерновую сделку сорвали президент Украины Владимир Зеленский и его боевики под руководством британских специалистов.

Также заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что решения по зерновой сделке со стороны России будут уместны только после прояснения всех обстоятельств атаки Украины на корабли Черноморского флота и заседания Совета Безопасности ООН.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.