Россия официально уведомила генсека ООН о приостановке участия в зерновой сделке

Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гуттериша о приостановке участия в зерновой сделке на фоне последней атаки со стороны украинских военных в Севастополе. Соответствующее письмо 29 октября направил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«С сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределенный период», — говорится в письме.

Небензя указал, что атакованные корабли курсировали только по гуманитарным маршрутам для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины. По его словам, удар был осуществлен под прикрытием коридоров безопасности, использующихся в рамках зерновой сделки.

Отмечается, что в таких условиях Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, цитирует письмо «РИА Новости».

Кроме того, РФ запросила на 31 октября заседание Совета Безопасности ООН в связи с атаками Киева.

Ранее в этот день в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Позже в Минобороны РФ сообщили, что подготовку к теракту курировали британские специалисты.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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