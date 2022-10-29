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Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотников

Развожаев: корабли Черноморского флота отбивают атаку БПЛА в Севастопольской бухте
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
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Корабли Черноморского флота России отбивают атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в субботу, 29 октября.

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«Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены», ― написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и добавил, что ситуация под контролем. По его словам, все оперативные службы города наготове.

Ранее, 28 октября, российские системы ПВО отбили атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими ракетами HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне.

25 октября «Известия» узнали, что российские фрегаты, которые заложат в этом году, получат новейшие радиолокационные системы и средства противовоздушной обороны, а также защиту от подводных лодок. Они войдут в состав Черноморского флота до 2028 года.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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