Реклама
Прямой эфир
Мир
В правящей партии ФРГ допустили заморозку СП-2 навсегда
Мир
Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержало менее трети государств
Общество
Власти Рязанской области сообщили о защите приграничных с пожарами поселений
Политика
Небензя указал на желание РФ разрешить ситуацию на Украине путем переговоров
Мир
Welt призвала Киев признать потерю Донбасса
Мир
Берлин признал истощение запасов бундесвера из-за поставок оружия Украине
Мир
Пентагон допустил поставку истребителей Украине
Мир
В Германии оценили убытки экспортеров в €70 млрд
Экономика
Помогающим ДНР и ЛНР компаниям предложили отменить НДС
Мир
Власти Крыма назвали плохой затеей намерение Зеленского захватить полуостров
Мир
Трое американских военных пострадали в результате обстрела баз США в Сирии
Общество
Синоптики спрогнозировали до 34 градусов тепла в Московском регионе 25 августа

Фрегаты — носители гиперзвуковых ракет «Циркон» получат новую систему ПВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девятый и десятый по счету фрегаты проекта 22350, которые заложат в этом году, получат новую радиолокационную систему, средства противовоздушной обороны (ПВО). Также будет доработана защита от подводных лодок, сообщили «Известям» источники в военном ведомстве в четверг, 25 августа.

Патроны по-флотски: фрегаты России получили противокорабельные ракеты
Они позволят сбивать самолеты и уничтожать эсминцы условного противника

Ожидается, что до 2028-го года оба фрегата пополнят состав Черноморского флота. Примечательно, что десятый и последний представитель этой корабельной серии будет назван именем адмирала Владимира Высоцкого — бывшего главкома Военно-морского флота (ВМФ), ушедшего из жизни в прошлом году.

По словам источников, главная задача — надежно защитить корабли от перспективных средств нападения противника и гарантированно обеспечить возможность экипажам фрегатов точно и в срок запустить гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Для этого разрабатывается проект усовершенствования средств защиты от подводных лодок вероятного противника.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Гиперзвуковой барьер: Черноморский флот получит фрегаты — носители «Цирконов»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022