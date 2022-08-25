Девятый и десятый по счету фрегаты проекта 22350, которые заложат в этом году, получат новую радиолокационную систему, средства противовоздушной обороны (ПВО). Также будет доработана защита от подводных лодок, сообщили «Известям» источники в военном ведомстве в четверг, 25 августа.

Ожидается, что до 2028-го года оба фрегата пополнят состав Черноморского флота. Примечательно, что десятый и последний представитель этой корабельной серии будет назван именем адмирала Владимира Высоцкого — бывшего главкома Военно-морского флота (ВМФ), ушедшего из жизни в прошлом году.

По словам источников, главная задача — надежно защитить корабли от перспективных средств нападения противника и гарантированно обеспечить возможность экипажам фрегатов точно и в срок запустить гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Для этого разрабатывается проект усовершенствования средств защиты от подводных лодок вероятного противника.

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«Гиперзвуковой барьер: Черноморский флот получит фрегаты — носители «Цирконов»