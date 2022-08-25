 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Канада выразила готовность вернуть все отремонтированные турбины для «Северного потока»
Общество
Организована доследственная проверка по факту крушения Ми-2 на Ставрополье
Мир
Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос о независимости Украины
Политика
Небензя указал на желание РФ разрешить ситуацию на Украине путем переговоров
Мир
Борис Джонсон выступил против ведения переговоров Украины с Россией
Мир
ВФУ выпустили шесть снарядов по Горловке
Мир
В конгрессе США раскритиковали решение Байдена выделить Киеву почти $3 млрд
Мир
США с 2014 года предоставили Украине более $15,5 млрд военной помощи
Общество
Власти Ставрополья назвали погодные условия возможной причиной крушения Ми-2
Мир
Пентагон оценил сроки поставок оружия на Украину в 1–3 года
Мир
В МИД РФ назвали неприемлемым снос памятника Освободителям Риги
Экономика
Bloomberg сообщило о возможных скидках для Азии на российскую нефть
/

Гиперзвуковой барьер: Черноморский флот получит фрегаты — носители «Цирконов»

Они будут построены с обновленными системами ПВО и противолодочной защиты
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фрегаты — носители гиперзвуковых ракет «Циркон» усовершенствуют. Девятый и 10-й по счету корабли проекта 22350, которые заложат в этом году, получат новую радиолокационную систему, средства противовоздушной обороны, будет доработана защита от подводных лодок. Ожидается, что до 2028 года оба фрегата пополнят состав Черноморского флота. Примечательно, что 10-й и последний представитель этой корабельной серии будет назван именем адмирала Владимира Высоцкого — бывшего главкома ВМФ, ушедшего из жизни в прошлом году.

фрегаты

Вооружающая среда: чем запомнилась «Армия-2022»
Форум стал рекордным по сумме заключенных контрактов

В память о главкоме

Как рассказали «Известиям» в военном ведомстве, сейчас согласовывается план строительства двух последних фрегатов серии 22350. Планируется, что эти корабли получат новую радиолокационную станцию и обновленные системы и комплексы противовоздушной обороны. Также разрабатывается проект усовершенствования средств защиты от подводных лодок вероятного противника. По словам источников, главная задача — надежно защитить корабли от перспективных средств нападения противника и гарантированно обеспечить возможность экипажам фрегатов точно и в срок запустить гиперзвуковые ракеты «Циркон».

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, оба новейших фрегата должны пополнить Черноморский флот минимум через пять лет. За это время у вероятного противника уже могут появиться новые перспективные противокорабельные средства.

Гиперзвуковой барьер
Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон"

Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» фрегата проекта 22350

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Это может быть линейка новых противокорабельных ракет, в том числе и малозаметных для радаров. Или, к примеру, новые высокоточные авиационные бомбы или ракеты, — отметил эксперт. — Фрегаты 22350 — это носители гиперзвуковых ракет «Циркон». Поэтому станут приоритетной целью как для кораблей и авиации, так и для подводных лодок вероятного противника.

10-й и последний в серии фрегата проекта 22350 уже получил свое имя — «Адмирал Высоцкий». В августе нынешнего года главком ВМФ Николай Евменов открыл памятник своему предшественнику адмиралу Владимиру Высоцкому. Он сообщил о решении назвать его именем 10-й по счету фрегат. По словам Евменова, соответствующий приказ уже издан.

Все в лодке: как субмарины «Ясень-М» изменят возможности флота
Чем оснащены корабли нового проекта и когда все восемь из них начнут нести службу

Адмирал Владимир Высоцкий скоропостижно скончался в феврале прошлого года. Он командовал ВМФ России с 2007 по 2012 год и оставил о себе добрую память у военных моряков. Высоцкий был последним по сию пору главкомом, чья служба прошла на надводных кораблях. В частности, в начале 90-х он командовал тяжелым авианесущим крейсером «Варяг».

— Это нормальная традиция — называть военные корабли именами, потому что главкомы проходят большой путь, — рассказал «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. — Владимир Высоцкий служил на надводных кораблях. Корабли проекта 22350 — самые современные у нас на флоте, они могут выполнять любые задачи в океанской зоне. Они имеют и защиту от ударов с воздуха, и мощное оружие как против надводных, так и подводных целей.

Носители «Циркона»

Фрегаты проекта 22350 должны стать штатными носителями гиперзвуковых ракет «Циркон». Именно головной корабль этой серии «Адмирал Горшков» был испытательной площадкой для этого изделия. 20 августа глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о начале серийного производства этих ракет. «У нас фактически она поставлена на вооружение. В этом году это уже будет зафиксировано документально», — сказал министр.

Гиперзвуковой барьер
Фрегат проекта 22350

Фрегат проекта 22350

Фото: РИА Новости/Павел Львов

По данным военного ведомства, ракеты «Циркон» могут преодолевать расстояние больше 1000 км. Их скорость в девять раз быстрее скорости звука. Она способна маневрировать в плотных слоях атмосферы. Считается, что даже самые современные системы противовоздушной и противоракетной обороны не могут эффективно поражать такие боеприпасы — у них слишком мало времени после обнаружения объекта. При этом ракета унифицирована и может применяться как по наземным, так и по надводным целям.

Адмиралом больше: первый носитель ракеты «Циркон» вскоре пополнит флот
Утверждены сроки приема фрегата «Адмирал Головко» в состав ВМФ России

В феврале источники «Известий» в Министерстве обороны сообщили, что первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» станет третий по счету фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко», который должен пополнить Северный флот в декабре этого года.

Адмиральская серия

Серию фрегатов, прозванную на флоте адмиральской, заложили в 2006 году. Головной корабль «Адмирал Горшков» передали флоту в 2018 году, следующий — «Адмирал Касатонов» — встал в строй в июле прошлого года. В конце 2022-го ряды флота должен пополнить «Адмирал Головко». Всего по плану должно быть создано 10 фрегатов серии. На завершающей стадии сейчас находится «Адмирал Исаков», ведутся работы по строительству «Адмирала Чичагова» и «Адмирала Амелько». В 2020 году были заложены «Адмирал Спиридонов» и «Адмирал Юмашев».

Эти фрегаты со временем должны заменить большие противолодочные корабли проекта 1155 советской постройки, — продолжил Дмитрий Болтенков. — Они способны стрелять ракетами «Калибр» и «Циркон». Хорошие корабли нового поколения, с современной системой ПВО. У них великолепные мореходные качества — фрегат «Адмирал Касатонов» уже полгода ходит по Средиземному морю. В ближайшие годы новые хорошо вооруженные фрегаты составят основу надводных сил Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов.

Гиперзвуковой барьер
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Блок хранения: для «Цирконов» начали строить базы
Где появятся первые сооружения для обслуживания и ремонта гиперзвуковых ракет

Фрегаты «адмиральской» серии считаются современными представителями Военно-морского флота России. Это первые крупные корабли, разработанные в постсоветское время. Они могут действовать в океанской зоне как самостоятельно, так и в составе соединений.

Представители проекта 22350 отличаются надежностью и хорошими мореходными качествами. В 2019 году головной корабль серии «Адмирал Горшков» во главе отряда кораблей ВМФ совершил кругосветный поход, без серьезных поломок преодолев более 40 тыс. морских миль (74 тыс. км).

В арсенал «адмиралов» входят крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные «Оникс». На кораблях установлены 130-миллиметровая артиллерийская установка А-192М, два 30-миллиметровых артиллерийских комплекса «Палаш», противолодочный комплекс «Пакет-НК». На фрегатах есть современная эффективная система радиоэлектронной борьбы, благодаря который они надежно защищены от обнаружения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022