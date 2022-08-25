Гиперзвуковой барьер: Черноморский флот получит фрегаты — носители «Цирконов»

Фрегаты — носители гиперзвуковых ракет «Циркон» усовершенствуют. Девятый и 10-й по счету корабли проекта 22350, которые заложат в этом году, получат новую радиолокационную систему, средства противовоздушной обороны , будет доработана защита от подводных лодок. Ожидается, что до 2028 года оба фрегата пополнят состав Черноморского флота. Примечательно, что 10-й и последний представитель этой корабельной серии будет назван именем адмирала Владимира Высоцкого — бывшего главкома ВМФ, ушедшего из жизни в прошлом году.

В память о главкоме

Как рассказали «Известиям» в военном ведомстве, сейчас согласовывается план строительства двух последних фрегатов серии 22350. Планируется, что эти корабли получат новую радиолокационную станцию и обновленные системы и комплексы противовоздушной обороны. Также разрабатывается проект усовершенствования средств защиты от подводных лодок вероятного противника. По словам источников, главная задача — надежно защитить корабли от перспективных средств нападения противника и гарантированно обеспечить возможность экипажам фрегатов точно и в срок запустить гиперзвуковые ракеты «Циркон».

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, оба новейших фрегата должны пополнить Черноморский флот минимум через пять лет. За это время у вероятного противника уже могут появиться новые перспективные противокорабельные средства.

Гиперзвуковой барьер Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» фрегата проекта 22350 Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Это может быть линейка новых противокорабельных ракет, в том числе и малозаметных для радаров. Или, к примеру, новые высокоточные авиационные бомбы или ракеты, — отметил эксперт. — Фрегаты 22350 — это носители гиперзвуковых ракет «Циркон». Поэтому станут приоритетной целью как для кораблей и авиации, так и для подводных лодок вероятного противника.

10-й и последний в серии фрегата проекта 22350 уже получил свое имя — «Адмирал Высоцкий». В августе нынешнего года главком ВМФ Николай Евменов открыл памятник своему предшественнику адмиралу Владимиру Высоцкому. Он сообщил о решении назвать его именем 10-й по счету фрегат. По словам Евменова, соответствующий приказ уже издан.

Адмирал Владимир Высоцкий скоропостижно скончался в феврале прошлого года. Он командовал ВМФ России с 2007 по 2012 год и оставил о себе добрую память у военных моряков. Высоцкий был последним по сию пору главкомом, чья служба прошла на надводных кораблях. В частности, в начале 90-х он командовал тяжелым авианесущим крейсером «Варяг».

— Это нормальная традиция — называть военные корабли именами, потому что главкомы проходят большой путь, — рассказал «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. — Владимир Высоцкий служил на надводных кораблях. Корабли проекта 22350 — самые современные у нас на флоте, они могут выполнять любые задачи в океанской зоне. Они имеют и защиту от ударов с воздуха, и мощное оружие как против надводных, так и подводных целей.

Носители «Циркона»

Фрегаты проекта 22350 должны стать штатными носителями гиперзвуковых ракет «Циркон». Именно головной корабль этой серии «Адмирал Горшков» был испытательной площадкой для этого изделия. 20 августа глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о начале серийного производства этих ракет. «У нас фактически она поставлена на вооружение. В этом году это уже будет зафиксировано документально», — сказал министр.

Гиперзвуковой барьер Фрегат проекта 22350 Фото: РИА Новости/Павел Львов

По данным военного ведомства, ракеты «Циркон» могут преодолевать расстояние больше 1000 км. Их скорость в девять раз быстрее скорости звука. Она способна маневрировать в плотных слоях атмосферы. Считается, что даже самые современные системы противовоздушной и противоракетной обороны не могут эффективно поражать такие боеприпасы — у них слишком мало времени после обнаружения объекта. При этом ракета унифицирована и может применяться как по наземным, так и по надводным целям.

В феврале источники «Известий» в Министерстве обороны сообщили, что первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» станет третий по счету фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко», который должен пополнить Северный флот в декабре этого года.

Адмиральская серия

Серию фрегатов, прозванную на флоте адмиральской, заложили в 2006 году. Головной корабль «Адмирал Горшков» передали флоту в 2018 году, следующий — «Адмирал Касатонов» — встал в строй в июле прошлого года. В конце 2022-го ряды флота должен пополнить «Адмирал Головко». Всего по плану должно быть создано 10 фрегатов серии . На завершающей стадии сейчас находится «Адмирал Исаков», ведутся работы по строительству «Адмирала Чичагова» и «Адмирала Амелько». В 2020 году были заложены «Адмирал Спиридонов» и «Адмирал Юмашев».

— Эти фрегаты со временем должны заменить большие противолодочные корабли проекта 1155 советской постройки, — продолжил Дмитрий Болтенков. — Они способны стрелять ракетами «Калибр» и «Циркон». Хорошие корабли нового поколения, с современной системой ПВО . У них великолепные мореходные качества — фрегат «Адмирал Касатонов» уже полгода ходит по Средиземному морю. В ближайшие годы новые хорошо вооруженные фрегаты составят основу надводных сил Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов.

Гиперзвуковой барьер Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Фрегаты «адмиральской» серии считаются современными представителями Военно-морского флота России. Это первые крупные корабли, разработанные в постсоветское время. Они могут действовать в океанской зоне как самостоятельно, так и в составе соединений.

Представители проекта 22350 отличаются надежностью и хорошими мореходными качествами. В 2019 году головной корабль серии «Адмирал Горшков» во главе отряда кораблей ВМФ совершил кругосветный поход, без серьезных поломок преодолев более 40 тыс. морских миль (74 тыс. км).