Украинские войска в очередной раз попытались обстрелять Антоновский мост в Херсоне американскими ракетами HIMARS, все они сбиты противовоздушной обороной (ПВО) РФ. Об этом 28 октября заявили экстренные службы региона.

«В 12:00 (совпадает с мск — Ред.) киевский режим совершил очередной удар по Антоновскому мосту ракетами HIMARS — было выпущено шесть ракет, все цели сбила ПВО, пострадавших нет», — сообщил представитель экстренных служб.

За неделю до этого вблизи Антоновского моста раздались взрывы. Тогда тоже сработала система ПВО.

Днем ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом. В этот момент гражданская колонна следовала через переправу на другую сторону реки. В результате удара погибли четыре человека, еще 13 были ранены.

До этого, 18 октября, командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он отметил, что ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

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