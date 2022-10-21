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В Херсонской области продолжают вывозить население после обстрелов ВСУ

Стремоусов: переправа в Херсоне работает, вывоз населения продолжается
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Паромная переправа в Херсоне продолжает работать, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск. Вывоз населения на левый берег продолжается, заявил 21 октября замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Переправа находится в рабочем состоянии», — отметил он в беседе с «РИА Новости», указав, что перевозка людей продолжается.

Украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне накануне вечером. В этот момент гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки. По последним данным, в результате удара погибли четыре человека, еще 13 были ранены.

Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил, что среди пострадавших есть дети. Раненые находятся в Херсонской областной больнице. Известно, что среди погибших два сотрудника херсонской телекомпании «Таврия», которые находились в тот момент на переправе.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

20 октября Стремоусов сообщил, что в регионе около 15 тыс. жителей переправились с правобережной части региона на левый берег Днепра. Известно, что переехала и администрация региона. Стремоусов пояснял, что данное решение было принято из соображений безопасности. Он отмечал, что паники среди населения нет, всё стабильно.

18 октября командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он отметил, что вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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