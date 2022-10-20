Около 15 тыс. человек переправили на левый берег Днепра в Херсонской области

В Херсонской области около 15 тыс. жителей переправились с правобережной части региона на левый берег Днепра. Об этом 20 октября сообщил замгубернатора области Кирилл Стремоусов.

«Уже около 15 тыс. жителей, прислушавшись к рекомендациям руководства Херсонской области, перешли на левый берег нашего региона», — написал он в своем Telegram-канале.

19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ходе перемещения гражданского населения на левый берег Днепра. По имеющимся данным, уже более 7 тыс. человек вывезены из правобережной части Херсонщины.

Также переехала и администрация региона. Стремоусов пояснял, что данное решение было принято из соображений безопасности. Он отмечал, что паники среди населения нет, всё стабильно.

20 октября замгубернатора региона добавил, что процесс перемещения контролируется, провокаций не было.

18 октября командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой, вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

24 февраля Москва начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».