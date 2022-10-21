Среди погибших при обстреле переправы в Херсоне были сотрудники телеканала «Таврия»
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- Среди погибших при обстреле переправы в Херсоне были сотрудники телеканала «Таврия»
Два сотрудника телеканала «Таврия» в Херсонской области погибли при ударе по гражданской переправе в Херсоне со стороны украинских войск. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Екатерина Губарева.
«Вот так после вечернего обстрела ВСУ 20 октября 2022 года выглядит автомобиль наших телевизионщиков из «Таврии». Погибли по меньшей мере два человека из команды», — сообщила она в своем Telegram-канале, опубликовав фото разбитого автомобиля компании.
О том, что одним из погибших при обстреле украинскими боевиками переправы в Херсоне оказался журналист местного телеканала, «Известия» узнали ранее в пятницу.
Как рассказал директор телекомпании Владимир, который также оказался на переправе в момент обстрела, смертельные ранения получил шеф-редактор отдела программ телеканала Олег. Руководитель телеканала добавил, что украинские боевики целенаправленно били по журналистам.
В этот же день замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что число погибших после ракетного удара украинских войск по переправе выросло до четырех.
Накануне вечером украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. По информации главы представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родиона Мирошника, еще 10 человек получили тяжелые ранения.
Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев также сообщил, что при обстреле из РСЗО HIMARS гражданской переправы в Херсоне украинские боевики использовали осколочные ракеты. Он указал, что среди пострадавших есть дети. Раненые находятся в Херсонской областной больнице.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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