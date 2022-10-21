Участник обстрелянной ВСУ переправы в Херсоне рассказал о гибели журналиста

Одним из погибших при обстреле украинскими боевиками переправы в Херсоне оказался журналист местного телеканала. Об этом «Известиям» 21 октября рассказал его директор Владимир, который также оказался на переправе в момент обстрела.

Гражданская колонна следовала из Херсона на другую сторону реки, когда раздался «Воздух!». Две машины уже выехали на переправу, начала заходить и третья.

«Первая машина поехала, и перед ней метрах, может, в 20 ударило в понтон. Потом был взрыв сзади машины. Он оказался самым плачевным. Женщина, наша коллега, потеряла сознание, мы вытащили ее, быстро занесли под мост. Она начала приходить в себя, потом услышал крики еще дальше», — рассказал Владимир.

По его словам, смертельные ранения получил шеф-редактор отдела программ телеканала Олег. Он был из Санкт-Петербурга.

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