Гражданскую переправу в Херсоне ВСУ обстреляли осколочными ракетами из HIMARS

При обстреле из HIMARS гражданской переправы в Херсоне вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали осколочные ракеты, заявил «Известиям» 21 октября председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

«В результате ракетного удара есть пострадавшие и погибшие. На данный момент десять человек ранены, двое погибли. Это предварительные данные. Сейчас на месте работают спасательные службы», — сказал он.

Он добавил, что среди пострадавших есть дети и журналисты. Раненые находятся в Херсонской областной больнице. Характер ранений указывает на то, что HIMARS били осколочными ракетами для большего поражающего эффекта.

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