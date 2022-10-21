Взрослые и дети погибли при обстреле переправы в Херсоне
Три человека, включая детей, погибли в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне, сообщил 21 октября глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник
«...обстреляли мирную переправу через Днепр из HIMARS — десять человек получили тяжелые ранения, в том числе дети. Двенадцать гражданских машин сожжены», — написал он в Telegram.
По словам представителя экстренных служб Херсонской области, украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS.
«Киевским режимом было выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста. Информация по жертвам и разрушениям уточняется», — цитирует его «РИА Новости».
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