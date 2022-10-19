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Власти Херсонской области предупредили жителей об опасности обстрелов

Власти Херсона по SMS оповещают о необходимости покинуть город из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Власти Херсонской области по SMS оповещают жителей региона об опасности обстрелов. Об этом в среду, 19 октября, жительница Херсона рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Наталье Графчиковой.

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По словам жительницы, ее предупредили, что украинские националисты могут снова открыть огонь по домам. Женщина решила переехать в безопасное место, взяв с собой необходимый минимум вещей.

«Боимся, что будут обстрелы, поэтому и решили переехать. Взяли с собой мизер, в основном таблетки», — сказала она.

По сообщению местных властей, с 7:00 для жителей, желающих покинуть город, организованы автобусы от Речного порта на левый берег. Также в SMS-уведомлениях указан номер телефона для связи в экстренных случаях.

Ранее корреспондент показала, как жители Херсона перемещаются через Днепр из-за угроз обстрелов. Людей перевозят на другой берег на двух теплоходах. На месте работают сотрудники МЧС и кинологи с собаками, которые досматривают багаж. На другой стороне жителей встречают автобусы.

Накануне врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что в Херсонской области существует опасность затопления территории правобережной части, так как вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют разрушить плотину Каховской ГЭС. Он отметил, что украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления, однако Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление.

Сейчас в Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством, сообщил в тот же день командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. По словам генерала, попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено.

Ранее, 17 октября, в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных прорвать оборону у села Брусинское Херсонской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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