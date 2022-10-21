Число погибших при ударе ВСУ по гражданской переправе в Херсоне выросло до четырех
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- Число погибших при ударе ВСУ по гражданской переправе в Херсоне выросло до четырех
Число погибших после ракетного удара украинских войск по переправе в Херсоне выросло до четырех, сообщил 21 октября замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
«Мне известно про четверых погибших», — сообщил он в эфире программы «Соловьев Live».
Накануне вечером украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. По информации главы представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родиона Мирошника, еще 10 человек получили тяжелые ранения.
Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев также сообщил, что при обстреле из HIMARS гражданской переправы в Херсоне украинские боевики использовали осколочные ракеты. Он отметил, что среди пострадавших есть дети и журналисты. Раненые находятся в Херсонской областной больнице.
21 октября украинские войска также обстреляли гражданскую переправу в Херсоне. При обстреле использовались осколочные ракеты РСЗО HIMARS.
До этого, 19 октября, Стремоусов допустил, что в ближайшее время украинские войска могут усилить наступление в регионе. Он порекомендовал мирному населению эвакуироваться и пообещал, что город не будет сдан. В тот же день власти Херсонской области предупредили жителей региона об опасности обстрелов и сообщили, что с 7:00 для желающих покинуть город организованы автобусы от речного порта на левый берег Днепра.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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