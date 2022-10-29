Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
Подготовка атаки на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове (Николаевская область, Украина). Об этом 29 октября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков <...> британских специалистов», — отметил он.
По его словам, девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников были задействованы в атаке на Севастополь.
Конашенков также уточнил, что, по имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали также участие в планировании подрыва газопроводов системы «Северный поток» в конце сентября.
Ранее в этот же день корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что целью Киева в ходе утренней атаки были военные объекты Черноморского флота. Он уточнил, что пострадавших нет.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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