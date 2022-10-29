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Губернатор Севастополя сообщил об отсутствии пострадавших после атаки беспилотников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В акватории Севастопольской бухты были уничтожены надводный беспилотник и БПЛА. В результате атаки никто не пострадал. Об этом в субботу, 29 октября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее в этот день он рассказал, что корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

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«Помимо БПЛА наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник. <...> В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал», — написал он.

По словам Развожаева, атаки начались в 04:30. Их отражали разные системы ПВО. В результате все беспилотники были сбиты. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Накануне по итогам заседания Военного совета в Севастополе было принято решение усилить меры противодействия Черноморского флота диверсантам в Крыму.

19 октября президент России Владимир Путин объявил средний уровень реагирования в восьми регионах России: Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму и Севастополе.

В тот же день губернатор Севастополя сообщил о том, что меры террористической безопасности в регионе будут усилены на объектах энергетики и транспорта, а также на социальных объектах.

Глава Крыма Сергей Аксенов также отметил, что дополнительно 45 важных крымских объектов взяли под охрану после введения среднего уровня реагирования.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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