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Политика
Путин подпишет указ о военном положении в новых субъектах России
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В восьми регионах РФ введен «средний уровень реагирования»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Крыму, а также в ряде других регионов РФ вводится средний режим реагирования. Информация об этом 19 октября была опубликована на официальной сайте Кремля.

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«Ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя режим (средний уровень реагирования)», — написано в подписанном указе.

Отмечается, что в рамках указа органы исполнительной власти перечисленных регионов будут осуществлять полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Ранее 19 октября Путин подписал указ, согласно которому на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение.

В этот же лень он наделил глав регионов страны дополнительными полномочиями для принятия мер по обеспечению безопасности граждан, а также антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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