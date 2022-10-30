Захарова обвинила Киев в разрыве зерновой сделки

Зерновую сделку сорвали президент Украины Владимир Зеленский и его боевики под руководством британских специалистов, заявила 30 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Зерновую сделку сорвали Зеленский и его террористы, которыми руководили британские спецы, чтобы к ядерному шантажу добавился еще и продовольственный. Им мало денег и оружия. Им нужно больше смертей. На этом адском троне держится киевский режим: деньги, оружие, смерть», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия якобы «пиарится на голоде», обещая безвозмездно передать беднейшим странам до 500 тыс. т своего зерна в ближайшие четыре месяца. Однако Россия, по мнению Кулебы, выйдя из зерновой сделки, заблокировала поставки 2 млн т зерна из Украины для Алжира, Йемена, Вьетнама и других стран уже сейчас.

Накануне Захарова указала, что киевскому режиму не нужны мировая стабильность и продовольственная безопасность, так как там переживают, что все сразу забудут об Украине. В тот же день Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке из-за произошедшей атаки со стороны украинской армии по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе.

В Минобороны РФ подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. В ведомстве также указали, что подготовка атаки ВСУ на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в украинском городе Очакове.

Как указал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, урожай этого года позволяет России полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам.

После соответствующего решения Москвы президент США Джо Байден назвал решение России возмутительным. По его мнению, у РФ якобы не было никаких причин выходить из зерновой сделки. Евросоюз в свою очередь призвал Россию изменить свое решение.

Читатели французской газеты Le Figaro в свою очередь возложили на Киев ответственность за произошедший срыв зерновой сделки. Так, один из пользователей уличил Зеленского в систематическом невыполнении взятых по соглашениям обязательств.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.