Глава Минсельхоза заявил о готовности РФ поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерна
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- Глава Минсельхоза заявил о готовности РФ поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерна
Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерна в ближайшие четыре месяца. Об этом 29 октября заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
«Наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерновых. В том числе мы это будем делать с участием нашего надежного партнера — Турции», — сказал он в эфире «России 24».
По словам Патрушева, урожай этого года позволяет России полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам.
Он также добавил, что зерновая сделка не решает проблем нуждающихся стран, так как суда из Украины направляются в Италию, Испанию и другие страны. Таким образом, страны Евросоюза получают 60–100% продовольствия, из-за чего страдают многие государства, резюмировал Патрушев.
27 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает.
Путина возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза (ЕС), ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.
Ранее, 16 октября, в Москве прошли переговоры с представителями ООН по зерновой сделке. Целями переговоров были продление и расширение сделки, а также содействие экспорту российского зерна и удобрений. Россия в ходе консультаций отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки.
Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.