МИД на консультациях с ООН отметил важность реализации обеих частей зерновой сделки

Россия в ходе консультаций с представителями ООН отметила необходимость пакетного выполнения продовольственной сделки, заключенной летом в Стамбуле. Об этом 17 октября говорится в сообщении на сайте МИД России.

Очередной раунд консультаций замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина с привлечением профильных ведомств и компаний с делегацией ООН, в состав которой, в том числе, вошли замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан, прошел в Москве 16-17 октября.

«С акцентом на «пакетный» характер достигнутых в Стамбуле 22 июля договоренностей подчеркивалась важность обеспечения их полного и взаимоувязанного выполнения — «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия (истекает 18 ноября) и российско-ооновского Меморандума по нормализации отечественного экспорта удобрений и сельхозпродукции (рассчитан на 3 года)», — отметили в МИД России.

В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по вопросам реализации «зерновой сделки», предложенной Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем в интересах преодоления кризиса в глобальной продовольственной безопасности.

Москва также отметила необходимость налаживания стабильных поставок и российских удобрений, прежде всего, в нуждающиеся страны мира.

Как уточнял официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, целью поездки Гриффитса и Гринспан в Москву является продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений.

В начале октября Гринспан отмечала, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. По ее словам, невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

13 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков указал на невыполнение второй части продовольственного соглашения, хотя документ принимался в пакетном характере. Он добавил, что 300 тыс. т удобрений из-за антироссийских санкций находится в европейских портах и их никто не может забрать, хотя Россия готова бесплатно распределить эти удобрения среди беднейших стран.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.