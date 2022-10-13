Ушаков заявил о невыполнении касающейся удобрений части зерновой сделки

Вторая часть зерновой сделки, которая касается экспорта российских удобрений, не выполняется. Об этом 13 октября заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Вторая часть сделки совершенно не выполняется. Мы постоянно напоминаем о нашем предложении, которое заключается в том, что 300 тыс. т удобрений находится в различных европейских портах и их никто пока не может забрать, хотя мы предлагаем бесплатно распределить эти удобрения среди беднейших стран. Но пока доступа к этим удобрениям они не получают», — сказал он журналистам на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Ушаков отметил, что в рамках мероприятия президент России Владимир Путин обсуждал зерновую сделку с лидерами Катара и Палестины.

«Эта тема затрагивалась, кстати, и на других переговорах. По зерну и удобрениям мы разговаривали и с другими тоже. В частности, и с катарцами, и с палестинцами об этом говорили», — сказал помощник президента.

Ранее в этот день президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили зерновую сделку. Они обговорили возможное взаимодействие по созданию списка беднейших стран для поставок продовольствия.

16 октября заместитель Генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс отправится в Москву для проведения переговоров по зерновой сделке. Вместе с ним российскую столицу посетит генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

В начале октября Гринспен также отмечала, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. При этом она отметила, что невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.