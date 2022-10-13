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Путин и Эрдоган обсудили создание списка стран для поставок продовольствия

Песков: Путин и Эрдоган обсудили возможное взаимодействие по созданию списка стран для поставок продовольствия
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Onur Dogman
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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможное взаимодействие по созданию списка беднейших стран для поставок продовольствия. Об этом в четверг, 13 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Еще раз акцентировали, что большая часть зерна, подавляющая часть зерна идет именно в Европу, то есть богатым странам. И совсем меньшая часть зерна идет бедным странам. Даже говорилось на этой встрече, что, может быть, имеет смысл России и Турции повзаимодействовать в плане определения списка беднейших стран, куда должно это зерно поступать», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день лидеры РФ и Турции провели переговоры в Астане. Как сообщил Песков, они поговорили в том числе о зерновом соглашении. В частности, по словам российского лидера, после заключения продуктовой сделки только небольшая доля зерна идет в беднейшие страны.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что Анкара продолжит транспортировать российское зерно и удобрения в нуждающиеся страны через Турцию в рамках стамбульского меморандума.

Ранее в этом месяце сообщалось, что 16 октября заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс отправится в Москву для проведения переговоров по зерновой сделке. Вместе с ним российскую столицу посетит генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

В начале октября Гринспен также отмечала, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. При этом она отметила, что невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и Генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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