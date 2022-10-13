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Путин на встрече с Эрдоганом заявил, что лишь небольшая доля зерна идет в бедные страны

Путин: только небольшая доля по зерновой сделке идет в беднейшие страны
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Фото: ТАСС
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После заключения продуктовой сделки только небольшая доля зерна идет в беднейшие страны. Об этом в четверг, 13 октября, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

«Небольшая доля [зерна], к сожалению, идет по программам ООН в развивающиеся, наиболее бедные страны. Тем не менее, то, что есть. Это регулирует Организация Объединенных Наций», — сказал Путин.

Глава государства также отметил усилия турецкого лидера по заключению этой сделки. Эрдоган со своей стороны выразил надежду на ее укрепление и продолжение. Он заверил, что Анкара продолжит транспортировать российское зерно и удобрения в нуждающиеся страны через Турцию в рамках стамбульского меморандума.

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Ранее в этом месяце сообщалось, что 16 октября заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс отправится в Москву для проведения переговоров по зерновой сделке. Вместе с ним российскую столицу посетит генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

В начале октября Гринспен также отмечала, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. При этом она отметила, что невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и Генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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