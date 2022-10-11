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Замгенсека ООН Гриффитс посетит РФ для обсуждения зерновой сделки
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Замгенсека ООН Гриффитс посетит РФ для обсуждения зерновой сделки

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Фото: REUTERS/Stringer
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Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс отправится в Москву для проведения переговоров по зерновой сделке 16 октября. Об этом заявил во вторник, 11 октября, на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

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Также он сообщил, что вместе с Гриффитсом Москву посетит генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

«Что касается Гринспен и Гриффитса, ожидается, что они поедут в Москву в воскресенье», — сказал Дюжаррик.

Ранее, 3 октября, Гринспен сообщила, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. При этом она отметила, что невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

До этого, в конце сентября, президент России Владимир Путин заявлял, что ситуация с поставками продовольствия беднейшим странам мира не меняется. Он указал, что по состоянию на 23 сентября из 203 судов, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН.

В том же месяце Эрдоган также обращал внимание на то, что украинское зерно направляют не в беднейшие страны, а на территорию Евросоюза.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и Генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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