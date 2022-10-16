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В Москве начались переговоры с ООН по зерновой сделке

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Российская сторона начала переговоры в Москве с представителями Организации Объединенных Наций (ООН) по зерновой сделке. Об этом 16 октября сообщает «РИА Новости».

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В переговорах участвуют заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Как уточнил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, целью поездки Гриффитс и Гриспан в Москву является продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений.

Ранее, 14 октября, заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель отметил, что нарушение зерновой сделки явилось бы большой проблемой. Замглавы пресс-службы Госдепартамента добавил, что зерновая сделка выгодна всему миру. Между тем, по его словам, любые разговоры о возможности нарушения данной договоренности означают то, что «люди должны платить за еду больше».

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на автомобильной части Крымского моста, который произошел 8 октября, провезли на зерновозе из Одессы. Путин подчеркнул, что функционирование гуманитарных коридоров в Черном море может оказаться под вопросом.

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), организатором теракта на Крымском мосту выступило главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины во главе с Кириллом Будановым.

13 октября президенты России и Турции Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили зерновую сделку. Они обговорили возможное взаимодействие по созданию списка беднейших стран для поставок продовольствия.

В начале октября Гринспен также отмечала, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. При этом она отметила, что невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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