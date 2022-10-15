В Госдепе оценили последствия возможного нарушения зерновой сделки

Нарушение зерновой сделки явилось бы большой проблемой. Об этом 14 октября заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге.

«Это будет большой проблемой», — сказал он.

Соответствующим образом Патель ответил на вопрос журналистов относительно заявления президента России Владимира Путина о том, что гуманитарные коридоры, вероятно, используются для осуществления террористических актов.

Замглавы пресс-службы Госдепартамента добавил, что зерновая сделка выгодна всему миру. Между тем, по его словам, любые разговоры о возможности нарушения данной договоренности означают то, что «люди должны платить за еду больше».

Ранее в этот день российский лидер заявил, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту провезли на зерновозе из Одессы.

Путин подчеркнул, что функционирование гуманитарных коридоров в Черном море может оказаться под вопросом.

В пятницу в Киевском районном суде Симферополя сообщили об аресте пяти подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту. До 8 декабря арестованные Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян будут находиться в следственном изоляторе (СИЗО).

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), организатором теракта на Крымском мосту выступило главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины во главе с Кириллом Будановым.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.