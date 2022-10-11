Число погибших в результате теракта на Крымском мосту возросло до четырех. Об этом во вторник, 11 октября, сообщают экстренные службы.

«Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы», — сообщил представитель экстренных служб ТАСС.

Отмечается, что опознание тел погибших пока еще продолжается.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате происшествия.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. Среди погибших оказались пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, после произошедшего паники среди жителей полуострова нет, есть «большое желание рассчитаться с террористами».

В свою очередь глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.