Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации
Мир
ВКС РФ поразили объекты энергосистемы и военного управление в Киевской области
Мир
Страны Европы отказались от совместного расследования аварий на СП
Мир
Депутат рады призвал не паниковать после отказа Маска финансировать Starlink
Мир
Лукашенко пообещал не пропустить США под Москву
Мир
РФ направила Швейцарии ноту протеста в связи с осквернением памятника Суворову
Мир
Главам МИД и минобороны Черногории запретили въезд в Россию
Общество
Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года
Экономика
Путин сообщил об исправности одной ветки «Северного потока - 2»
Мир
Иран назвал наглостью просьбы о поставках нефти от вводящих санкции стран
Мир
В ЕС возник дефицит средств на возмещение поставок оружия Украине
Мир
Алиев осудил заявление Макрона о роли России в отношениях Баку и Еревана

Путин пригрозил закрытием зернового коридора в случае его причастности к ЧП на Крымском мосту

Путин: ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка для ЧП на крымском мосту была отправлена морем, но пока неизвестно, использовался ли зерновоз
0
Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/SOPA Images/Pavlo Gonchar
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.

«ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка для ЧП на Крымском мосту была отправлена морем, но пока неизвестно, использовался ли зерновоз», — отметил президент.

Функционирование гуманитарных коридоров в Черном море может оказаться под вопросом, если окажется, что через них доставили взрывчатку, использованную для взрыва на Крымском мосту, подчеркнул Путин.

Ранее в этот же день стало известно, что пять подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту арестованы на два месяца. Об этом сообщили в Киевском районном суде Симферополя.

Связанные одной целью: почему России важен Крымский мост
Защиту транспортного перехода через Керченский пролив передали ФСБ

Ранее, 12 октября, в ФСБ сообщили о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении. Они причастны к переправке груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем через Армению в Россию.

Также среди подозреваемых граждане Грузии. По данным ведомства, организатором теракта является ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. Также ФСБ опубликовала оперативные материалы проверки фуры перед въездом на Крымский мост.

Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. В начале августа оно было отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе. С 29 сентября по 3 октября в Ереване груз был растаможен в терминале «Трансальянс».

В дальнейшем он пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а затем 6 октября доставлен и разгружен на оптовой базе города Армавир Краснодарского края. Подрыв грузовика со взрывчаткой произошел 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека.

Возбуждено уголовное дело о терроризме. Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022