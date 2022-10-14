Путин пригрозил закрытием зернового коридора в случае его причастности к ЧП на Крымском мосту

Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.

«ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка для ЧП на Крымском мосту была отправлена морем, но пока неизвестно, использовался ли зерновоз», — отметил президент.

Функционирование гуманитарных коридоров в Черном море может оказаться под вопросом, если окажется, что через них доставили взрывчатку, использованную для взрыва на Крымском мосту, подчеркнул Путин.

Ранее в этот же день стало известно, что пять подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту арестованы на два месяца. Об этом сообщили в Киевском районном суде Симферополя.

Ранее, 12 октября, в ФСБ сообщили о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении. Они причастны к переправке груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем через Армению в Россию.

Также среди подозреваемых граждане Грузии. По данным ведомства, организатором теракта является ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. Также ФСБ опубликовала оперативные материалы проверки фуры перед въездом на Крымский мост.

Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. В начале августа оно было отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе. С 29 сентября по 3 октября в Ереване груз был растаможен в терминале «Трансальянс».

В дальнейшем он пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а затем 6 октября доставлен и разгружен на оптовой базе города Армавир Краснодарского края. Подрыв грузовика со взрывчаткой произошел 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека.

Возбуждено уголовное дело о терроризме. Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб.