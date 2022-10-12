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ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту

ФСБ: ГУР минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов - организаторы теракта на Крымском мосту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Организаторами теракта на Крымском мосту выступили Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в ФСБ.

«Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — говорится в сообщении.

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Фото: ФСБ РФ
Глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов

За соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени «Леван» и гражданин Армении Терчанян Артур.

Отмечается, что указанные лица причастны к переправке груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем через Армению в Россию.

Само взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом более 22 кг. В начале августа оно было отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе.

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Фото: ФСБ РФ
Гражданин Украины Михаил Цюркало

С 29 сентября по 3 октября в Ереване груз был растаможен в терминале «Трансальянс». В дальнейшем он пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а затем 6 октября доставлен и разгружен на оптовой базе города Армавир Краснодарского края.

По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР украинского Минобороны, который представлялся «Иваном Ивановичем». Для координации он использовал как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича.

Также ФСБ опубликовало оперативные материалы проверки фуры перед въездом на Крымский мост.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава.

По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека.

Возбуждено уголовное дело о терроризме.Ранее, в середине августа, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста. Еще 16 июня генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что объект является целью номер один для ударов ВСУ.

Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб.

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