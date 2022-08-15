Лондон и Киев провели переговоры, в ходе которых обсудили план по уничтожению Крымского моста. Это произошло в июне в мадридском саммите НАТО — соответствующую информацию подтвердил депутат Верховой рады Украины Алексей Гончаренко.

В своем Telegram-канале украинский политик опубликовал отрывок эфира телеканала «Россия 1» с выступлением эксперта Игоря Коротченко, где он заявил о наличии информации, согласно которой под руководством министра обороны Великобритании Бена Уоллеса разрабатывается план нанесения ударов по Крымскому мосту. Гончаренко прокомментировал заявление следующим сообщением.

«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», — написал украинский депутат в прошлый четверг, 11 августа, приложив фотографию с британскими министром обороны и бывшим на тот момент премьер-министром Борис Джонсоном.

Еще 17 июля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность». После этих угроз первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил о необходимости полностью денацифицировать Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз и Кремль принимает этот факт во внимание. Представитель Кремля также отметил, что Крым находится в безопасности под защитой Вооруженных сил РФ.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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