ФСБ опубликовала фото причастных к теракту на Крымском мосту

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала фотографии лиц, причастных к организации террористического акта на Крымском мосту. Фото опубликованы 12 октября. Среди фигурантов граждане РФ, Украины, Грузии и Армении.

По данным спецслужбы, к организации переправки взрывного устройства из Болгарии были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Груз из Болгарии перевезли в порт Поти (Грузия), а после этого в Армению.

Фото: ФСБ РФ Кирилл Буданов

К этому причастны граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени «Леван» и гражданин Армении Терчанян Артур.

«В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления», — добавили в ФСБ.

Фото: ФСБ РФ Сергей Андрейченко

Ранее в среду ФСБ сообщила, что организатором теракта являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг.

В начале 2022 года его отправили из морского порта Одессы в болгарский Русе.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека.

Фото: ФСБ РФ Снимок грузовика на таможенном посту

Возбуждено уголовное дело о терроризме. Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб.

Президент также добавил, что Украина пыталась провести десятки терактов, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток».