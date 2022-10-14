Арестованы пять подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту

Пять подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту арестованы до 8 декабря, сообщили в суде 14 октября.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело о терроризме.

Как сообщали в ФСБ, задержаны были восемь подозреваемых, среди которых граждане РФ, Украины и Армении.

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