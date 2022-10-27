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Путин обвинил Запад в отсутствии российских удобрений у беднейших стран

Путин предложил отдать Африке арестованные в Европе российские удобрения
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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Путина возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза (ЕС), ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.

«Много раз уже сказали, у нас 300 тыс. т удобрений арестовано — в европейских портах лежит. Наши компании бесплатно готовы отдать <…> 300 тыс. т — это миллионы долларов. Ну отдайте беднейшим странам, они нуждаются в этом. Нет, не отпускают. Это что, соблюдение баланса интересов?» — сказал он, отвечая на вопросы.

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Он добавил, что Россия разошлет африканским странам перечень портов, где задержаны российские удобрения объемом в 300 тыс. т.

Путин считает, что баланс интересов невозможно найти в условиях гегемонии.

«Этим гегемонам придется считаться с этими законными требованиями подавляющего большинства участников международного общения, и не на словах, а на деле», — отметил глава государства.

По словам Путина, на словах все за равенство, за поддержку африканских стран, а на практике используются инструменты доллара и евро. Он пояснил, что напечатанные за последние два года деньги пошли на скупку товаров на мировых рынках. В результате США вместо импорта продовольствия стали покупать продовольствия больше, чем продавать, уточнил он.

«Печатный станок-то у них. Вот к чему ведет финансовая монополия. Сразу возник дефицит», — подчеркнул президент.

Ранее, 16 октября, в Москве прошли переговоры с представителями ООН по зерновой сделке. Целями переговоров были продление и расширение сделки, а также содействие экспорту российского зерна и удобрений. Россия в ходе консультаций отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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