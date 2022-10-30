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ЕС призвал РФ пересмотреть решение о приостановке участия в зерновой сделке

Боррель: ЕС призывает Россию отменить свое решение по зерновой сделке
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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine
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Евросоюз призывает Россию изменить решение о приостановке ее участия в зерновой сделке, заявил 30 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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«ЕС призывает Россию отменить свое решение», — написал он в Twitter.

По мнению Борреля, Россия этим решением ставит под угрозу основной маршрут вывоза зерна и удобрений, в которых нуждается мир для преодоления глобального продовольственного кризиса.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке после произошедшей накануне атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе.

В Минобороны тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш уже получил от России официальное уведомление о приостановке на неопределенный срок участия в зерновой сделке.

После соответствующего решения Москвы президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России больше не место в «большой двадцатке» (G20). Президент США Джо Байден назвал решение России возмутительным. По его мнению, у РФ якобы не было никаких причин выходить из зерновой сделки. Госсекретарь США Энтони Блинкен также призвал РФ возобновить участие в зерновой сделке.

Читатели французской газеты Le Figaro возложили на Киев ответственность за произошедший срыв зерновой сделки. Так, один из пользователей уличил Зеленского в систематическом невыполнении взятых по соглашениям обязательств.

Между тем, как заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, российские компании — экспортеры зерна готовы снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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