Блинкен призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке

Соединенные Штаты Америки сожалеют по поводу решения России выйти из зерновой сделки в Черном море под посредничеством ООН. Об этом в субботу, 29 октября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен призвал все стороны-участников сделки продолжать выполнять данную «инициативу по спасению жизней». Он отметил, что торговые корабли уже перевезли больше 9 млн метрических т еды, что снизило цены на нее по всему миру, а это критически важно для стран со средним и низким уровнем доходов.

«Любые действия России, направленные на срыв этого важнейшего экспорта зерна, по сути, являются заявлением о том, что люди и семьи по всему миру должны платить больше за продукты питания или голодать», ― говорится в заявлении госсекретаря.

По мнению Блинкена, приостановкой своего участия в сделке Москва превращает продовольствие в инструмент влияния в конфликте, который она же сама и начала, оказывая давление на небогатые страны, усугубляя и так тяжелые гуманитарные кризисы в мире.

«Мы настоятельно призываем правительство России возобновить свое участие в Инициативе, полностью соблюдать договоренности и работать над тем, чтобы люди во всем мире продолжали получать преимущества, предоставляемые этой инициативой», ― подчеркнул госсекретарь США.

Ранее в этот день президент США Джо Байден назвал возмутительным выход России из зерновой сделки, отметив, что у Москвы не было никаких причин это делать.

О временной приостановке сделки российская сторона официально уведомила генсека ООН Антониу Гуттериша 29 октября. Соответствующее уведомление получил и координатор ООН при Совместном координационном центре (СКЦ) и передал их представителям Турции и Украины.

Основная причина выхода России из сделки ― атаки киевских властей на корабли Черноморского флота.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.