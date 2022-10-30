В ООН получили уведомление от России о выходе из зерновой сделки

Координатор ООН при Совместном координационном центре (СКЦ) получил уведомление от представителей России о временном выходе страны из зерновой сделки и передал их представителям Турции и Украины. Об этом в организации сообщили в воскресенье, 30 октября.

Отмечается, что накануне девять судов, которые направлялись из портов Украины или в них, безопасно прошли через гуманитарный коридор в Черном море. Еще более 10 судов ожидают разрешения войти или выйти из него. Представитель ООН в СКЦ Исмини Палла подчеркнула, что договоренности о движении судов на следующий день, 30 октября, еще нет.

«Координатор ООН в «черноморской инициативе» Амир Абдулла получил сегодня уведомление от делегации Российской Федерации в СКЦ о ее обеспокоенностях относительно безопасности движения торговых судов в рамках Черноморской инициативы. Господин Абдулла сообщил об этом делегациям Турции и Украины в СКЦ», ― отметила Палла.

Также Палла рассказала, что в настоящий момент координационный совет рассматривает последние события, анализирует их и обсуждает дальнейшие шаги.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям в Севастополе.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков после атак заявил, что по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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