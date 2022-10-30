Байден оценил выход России из зерновой сделки

У России не было никаких причин выходить из зерновой сделки. Такое мнение 29 октября выразил президент США Джо Байден во время встречи с журналистами на избирательном участке к Уилмингтоне, штат Делавэр, куда он пришел досрочно проголосовать на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в конгресс Соединенных Штатов Америки.

«Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них [России] действовать подобным образом», ― подчеркнул американский лидер.

Ранее в этот день Россия приостановила свое участие в зерновой сделке после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям в Севастополе.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков после атак заявил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».