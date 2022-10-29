Зеленский призвал исключить Россию из G20

Россия должна быть исключена из числа стран — участниц «большой двадцатки» (G20) после того, как Москва приняла решение приостановить зерновую сделку. Об этом в субботу, 29 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он призвал к международной реакции, в том числе на уровне Организации Объединенных Наций (ООН) и G20.

«Как Россия может быть среди других в G20? <…> Это нонсенс, России не место в «двадцатке», — отметил украинский лидер в видеообращении в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день читатели французской газеты Le Figaro возложили на Киев ответственность за произошедший срыв зерновой сделки. Так, один из пользователей уличил Зеленского в систематическом невыполнении взятых по соглашениям обязательств.

Генсек ООН Антониу Гуттериш получил от России официальное уведомление о приостановке на неопределенный срок участия в зерновой сделке на фоне последней атаки со стороны украинских военных в Севастополе. Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что атакованные корабли курсировали только по гуманитарным маршрутам для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Позже в Минобороны РФ сообщили, что подготовку к теракту курировали британские специалисты.

РФ запросила на 31 октября заседание Совета Безопасности ООН в связи с атаками Киева. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что ООН находится в контакте с властями России на фоне сообщений о приостановке участия в зерновой сделке.

По заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киеву не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут об Украине.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.