Реклама
Прямой эфир
Мир
Французский политик потребовал не давать Украине решать судьбу мира
Мир
Bloomberg узнало об убытках авиакомпаний США и ЕС из-за облетов России
Мир
На Украине сообщили о переговорах с членами НАТО для вступления в альянс
Спорт
Гол Медины принес ЦСКА победу над «Локомотивом» в матче РПЛ
Мир
Песков заявил об отсутствии в планах телефонного разговора Путина с Эрдоганом
Мир
Россия запросила на 31 октября заседание СБ ООН в связи с атакой на суда ЧФ
Мир
В Modern Diplomacy указали на подготовку Польши к захвату Западной Украины
Мир
Захарова заявила о незаинтересованности Киева в продовольственной безопасности в мире
Мир
Россия официально уведомила генсека ООН о приостановке участия в зерновой сделке
Происшествия
ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара
Мир
В Италии прошли митинги против антироссийских санкций
Мир
Минобороны заявило об участии ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»

Зеленский призвал исключить Россию из G20

Президент Украины Зеленский призвал исключить Россию из G20
0
Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия должна быть исключена из числа стран — участниц «большой двадцатки» (G20) после того, как Москва приняла решение приостановить зерновую сделку. Об этом в субботу, 29 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зерно в глазу: отменит ли Запад санкции на экспорт продовольствий из РФ
Почему часть соглашений по продуктовой сделке в Стамбуле не выполняется

Он призвал к международной реакции, в том числе на уровне Организации Объединенных Наций (ООН) и G20.

«Как Россия может быть среди других в G20? <…> Это нонсенс, России не место в «двадцатке», — отметил украинский лидер в видеообращении в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день читатели французской газеты Le Figaro возложили на Киев ответственность за произошедший срыв зерновой сделки. Так, один из пользователей уличил Зеленского в систематическом невыполнении взятых по соглашениям обязательств.

Генсек ООН Антониу Гуттериш получил от России официальное уведомление о приостановке на неопределенный срок участия в зерновой сделке на фоне последней атаки со стороны украинских военных в Севастополе. Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что атакованные корабли курсировали только по гуманитарным маршрутам для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Позже в Минобороны РФ сообщили, что подготовку к теракту курировали британские специалисты.

РФ запросила на 31 октября заседание Совета Безопасности ООН в связи с атаками Киева. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что ООН находится в контакте с властями России на фоне сообщений о приостановке участия в зерновой сделке.

По заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киеву не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут об Украине.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022