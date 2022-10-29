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В ООН заявили о контакте с Россией по приостановке участия в зерновой сделке
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В ООН заявили о контакте с Россией по приостановке участия в зерновой сделке

Офис Гутерриша: ООН находится в контакте с Россией на фоне приостановки участия страны в зерновой сделке
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Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин
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ООН находится в контакте с властями России на фоне сообщений о приостановке участия в зерновой сделке. Об этом 29 октября заявил официальный представитель генсека ООН Стефана Дюжаррика.

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«Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в <...> зерновой инициативе после нападения на российский Черноморский флот. Мы находимся в контакте с российскими властями по этому вопросу», — отметил Дюжаррик.

Он подчеркнул важность того, чтобы все стороны воздерживались от действий, которые поставят под угрозу «важнейшую гуманитарную инициативу».

При этом источник «РИА Новости» не исключил, что на фоне заявления России заседание СБ ООН может пройти в ближайшие дни.

Ранее в этот же день в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе.

В МИД России уточнили, что сделка приостановлена на неопределенный срок.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Позже в Минобороны России сообщили, что подготовку к теракту курировали британские специалисты.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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