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Россия приостановила реализацию зерновой сделки на неопределенный срок

МИД России: Москва приостанавливает зерновую сделку с 29 октября на неопределенный срок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Москва не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в зерновой сделке и приостанавливает ее на неопределенный срок. Об этом 29 октября сообщили в МИД России.

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«В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», — заявили в МИДе.

Сделка, как указали во внешнеполитическом ведомстве, приостановлена на неопределенный срок.

Ранее в этот же день в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты.

По данным Минобороны России, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Их удалось сбить.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков также рассказал, что подготовка атаки на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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