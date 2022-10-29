Захарова заявила о незаинтересованности Киева в продовольственной безопасности в мире

Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут об Украине. Об этом 29 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом Захарова прокомментировала заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о том, что международному сообществу необходимо потребовать от России возвращения к зерновой сделки.

«Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе. Поэтому они делают всё, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства - лишь бы им шли деньги и оружие. Ну и снег тоже чтобы шёл над Зеленским», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе.

В МИД России уточнили, что сделка приостановлена на неопределенный срок.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Позже в Минобороны России сообщили, что подготовку к теракту курировали британские специалисты.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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